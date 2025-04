Nova priložnost za Ovečkina v lovu na rekord

Z zadetkom proti Bostonu se je Rus prebil že do številke 391 zadetkov, kar pomeni, da ga od rekorda legendarnega Kanadčana ločijo le še trije ploščki v nasprotnikovi mreži. Prvo priložnost za to bo imel že ob enih zjutraj po slovenskem času, ko bo s Capitals gostoval pri Carolini. To bo dvoboj trenutno prvo- in drugouvrščene ekipe vzhoda.

Na delu bo tudi neposredni tekmec Los Angeles Kings v boju za četrto mesto po rednem delu in s tem prednost domačega terena na uvodu v končnico Colorado, ki se bo udaril z odpisanim Chicagom.

Anžeta Kopitarja s Kralji nov dvoboj čaka v noči na petek, ko se bodo ob 3.30 udarili z Utahom.

Liga NHL, 2. april

Lestvica

