Kopitar in Kralji v derbiju Zahoda

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo v ligi NHL v noči na petek na domačem ledu pomerili z Dallas Stars, drugo ekipo zahodne konference. Kralji so trenutno peti na lestvici, za Dallasom in vodilnim Winnipegom zaostajajo tri točke.

LA Kings in Dallas Stars bodo tako obračunali v derbiju zahodne konference, v tej sezoni so se srečali že dvakrat in izid v zmagah je med moštvoma izenačen. V začetku lanskega novembra so v Teksasu s 5:2 slavili Stars, 4. januarja letos pa so jim Kings vrnili s 3:2 na domačem ledu. Obe moštvi sta svoja zadnja obračuna v ligi NHL izgubili, Dallas je v četrtek zjutraj po srednjeevropskem času s 5:3 premagal San Jose, LA Kings pa v nedeljo z 2:5 izgubili proti New Jersey Devils.

V ligi NHL bo pestra noč s številnimi tekmami, na delu bosta tudi vodilni ekipi obeh konferenc. Vodilne z Vzhoda, Boston Bruins, čaka klasični spopad z New York Rangers, vodilni z Zahoda, Winnipeg Jets, pa se bodo spopadli s Toronto Maple Leafs.

Liga NHL, 19. januar:

Lestvica:

Preberite še: