Častitljiv jubilej Stamkosa, vroči Boston niza zmage

Najboljša ekipa sezone lige NHL Boston Bruins je na gostovanju pri New York Islanders zmagala s 4:1 in s 35. zmago še okrepila vodstvo. Kapetan Tampa Bay Lightning Seteven Stamkos je ob zmagi s 5:2 nad Vancovurom prispeval hat-trick in presegel mejo 500 golov v NHL.

Na gostovanju pri otočanih iz New Yorka so člani Bostona vknjižili že 35. in imajo že 12 točk prednosti pred drugo najuspešnejšo ekipo, Carolino. Charlie McAvoy je k zmagi s 4:1 prispeval gol in podajo. Poleg njega so za Boston, ki je zmagal tretjič zapovrstjo, v polno zadeli še Derek Forbort, Brad Marchand in Trent Frederic. Za gostitelje, ki so povedli v 16. minuti prve tretjine, je gol dosegel Zach Parise. Češki zvezdnik David Pastrnak, za Edmontonovim dvojcem Connorjem McDavidom in Leonom Draisaitlom tretji najučinkovitejši igralec lige, je tokrat prispeval podajo.

Z istim izidom kot Boston se je zmage v gosteh veselil tudi lanski prvak Colorado, 23. zmago v sezoni je zabeležil v Calgaryju. Za to sta zaslužna finska igralca Artturi Lehkonen in Mikko Rantanen, oba sta dosegla po dva gola.

Stamkos s 500. golom

Uspešni so bili tudi lanski finalisti, pred tem pa dvakrat prvaki, hokejisti Tampe, ki so s 5:2 zmagali v Vancouvru. Zvezdnik Steven Stamkos je prispeval tri gole, njegov prvi za vodstvo z 1:0 je pomenil, da je kot 47. igralec v zgodovini presegel mejo 500 golov. Od še dejavnih igralcev sta uspešnejša le Aleksander Ovečkin (810) in Sidney Crosby (538). Stamkos je 47. igralec v zgodovini s 500 goli in 23., ki je to mejo presegel z enim klubom.

Brandon Point in Nikita Kučerov sta vknjižila gol in podajo, za Rusa sta bila to 61. in 62. točka v ligi. Tampa je zabeležila peto zaporedno zmago in je skupaj z New Jerseyjem v najboljšem nizu uspehov.

Preobrat morskih psov

San Joseju je v domačem dvoboju proti Dallasu uspel velik preobrat, po zaostanku z 0:3 v drugi tretjini so morski psi v nadaljevanju dosegli pet golov in zmagali s 5:3. Erik Karlsson je gostitelje povedel v vodstvo s 4:3, v statistiko je vpisal še tri podaje. Domači vratar James Reimer je zbral 33 obramb in se veselil jubilejne, 200. zmage v karieri.

Na tekmi med Ottawo in Pittsburghom je odločal podaljšek, že v njegovi 25. sekundi je tekmo končal domači napadalec Brady Tkachuk, ki je pred tem zbral tudi tri asistence. Gostitelji, ki so zmagali s 5:4, so vse gole v rednem delu dosegli z igralcem več na ledu.

