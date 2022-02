Težka naloga za Kopitarja in kralje

V hokejski ligi NHL se bodo ponoči Los Angeles Kings in njihov kapetan Anže Kopitar spopadli z Vegas Golden Knights. To je dvoboj drugega in četrtega moštva pacifiške divizije, v tej sezoni pa je izid v zmagah med tema tekmecema izenačen na 2:2.

La Kings in Anže Kopitar zgodaj zjutraj po slovenskem času gostujejo v Las Vegasu. Nazadnje, ko so kralji igrali pri zlatih vitezih, 2. oktobra lani, so izgubili z 0:4, sicer pa je izid v zmagah v tej sezoni med ekipama poravnan na 2:2. Vegas je namreč že trikrat gostoval v Los Angelesu, nazadnje, 29. decembra lani zmagal s 6:3, 1. oktobra lani in izgubil z 1:3, 15. oktobra pa še z 2:6.

LA Kings lovijo 25. zmago v sezoni, s katero bi še malo pobegnili Anaheimu, ki ima s tremi odigranimi tekmami več na lestvici enako število točk (55), obenem pa bi ujeli Edmonton Oilers, trenutno tretje moštvo pacifiške divizije. Iz te prva štiri mesta vodijo v končnico.

Liga NHL, 18. februar: 1:00, Carolina Hurricanes - Nashville Predators 2:00, Minnesota Wild - Florida Panthers 2:30, Chicago Blackhawks - Dallas Stars 4:00, Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings

Lestvica:

