Se bo veličasten niz Hudičev končal v Torontu?

A to ob pogoju, da za zdaj še vodilnemu Bostonu doma ne uspe zlomiti moštva Philadelphia Flyers. Glede na stanje na lestvici pa bi bilo mogoče pričakovati, da razmerja ostanejo nespremenjena. Bruins bi morali imeti nekoliko lažje delo, saj je Philadelphia enajsta na vzhodu in trenutno v črnem nizu štirih zaporednih porazov, medtem ko bo v Torontu pravi derbi. Maple Leafs so namreč peta ekipa Vzhoda, v spopad z New Jerseyjem pa se podajajo opogumljeni z dvema pomembnima zmagama.

Na sporedu je 13 tekem, na delu bosta tudi trenutno najslabši ekipi lige, Anaheim Ducks in Columbus Blue Jackets. Prva gostuje pri močnih Winnipeg Jets (četrta ekipa Zahoda), drugi pa gostijo Montreal Canadiens (deseta ekipa Vzhoda).

Anže Kopitar in Los Angeles Kings naslednjo tekmo igrajo v soboto zjutraj po slovenskem času, ko bodo gostovali v Vancouvru.

Liga NHL, 17. november: 1.00, Boston Bruins - Philadelphia Flyers

1.00, Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche

1.00, Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens

1.00, Florida Panthers - Dallas Stars

1.00, Tampa Bay Lightning - Calgary Flames

1.00, Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils

2.00, Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins

2.00, Nashville Predators - New York Islanders

2.00, St. Louis Blues - Washington Capitals

2.00, Winnipeg Jets - Anaheim Ducks

4.00, Seattle Kraken - New York Rangers

4.00, Vegas Golden Knights - Arizona Coyotes

4.30, San Jose Sharks - Detroit Red Wings

