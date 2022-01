Bodo kralji zmagoviti niz nadaljevali tudi na kalifornijskem obračunu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Los Angeles King bodo na gostovanju pri San Jose Sharks poskušali nadaljevati zmagoviti niz. Ali bo uspelo Anžetu Kopitarju in soigralcem podaljšati serijo zmag na pet? Kralji so trenutno na šestem mestu zahodne konference, San Jose pa s tekmo več in tremi točkami manj na osmem.