Nova priložnost za podprvake. Bodo le prišli do prve zmage?

Hokejisti moštva Edmonton Oilers, ki so se v prejšnji sezoni prebili vse do velikega finala lige NHL in tam šele po sedmih tekmah priznali premoč Florida Panthers, so v novo sezono vstopili klavrno. Na prvih treh tekmah so pred domačimi navijači doživeli tri boleče poraze, z 0:6 proti Winnipegu, z 2:5 proti Chicagu in nazadnje z 1:4 proti Calgaryju.

Zdaj imajo Connor McDavid in druščina novo priložnost, da se pred domačimi navijači le pokažejo v boljši luči in pridejo do prve zmage v sezoni 2024/25. V Edmonton prihajajo Philadelphia Flyers, ki so pred dnevi sezono odprli z zmago v Vancouvru (3:2 po kazenskih strelih), kanadsko turnejo pa nadaljevali s porazom v Calgaryju (3:6).

Aktualni prvaki iz Floride se bodo ponoči ustavili pri Columbus Blue Jackets, Carolina Hurricanes gostijo New Jersey Devils, Tampa Bay Lightning Vancouver Canucks, Washington Capitals Vegas Golden Knights, St. Louis Blues Minnesota Wild, Dallas Stars San Jose Sharks, Nashville Predators Seattle Kraken in Calgary Flames Chicago Blackhawks.

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings bodo na delu spet v noči na četrtek (1:30), ko se bodo na četrti postaji sedem tekem dolge otvoritvene turneje ustavili v Torontu pri Maple Leafs. Kralji so v sezono vstopili z zmago v Buffalu (3:1, "hat – trick" Anžeta Kopitarja), nato pa po podaljšku izgubili v Bostonu in Ottawi.

Liga NHL, 15. oktober:

Lestvica:

