St. Louis Blues v lovu za tretjo zmago

Petek v ligi NHL prinaša štiri tekme. Hokejisti St. Louis Blues so po dveh tekmah pri dveh zmagah, tretjo zaporedno zmago bodo iskali na terenu Vegas Golden Knights. Zlati vitezi so na uvodnem srečanju na festivalu golov z 8:4 premagali Colorado. Sploh prvo tekmo nove sezone bodo odigrali oklepniki Carolina Hurricanes in Tampa Bay Lightning, Philadelphia Flyers pa bo v sezono vstopil na gostovanju v Vancouvru.