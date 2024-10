Podprvaki lige NHL lovijo prvo zmago v sezoni

V hokejski ligi NHL bodo v noči na ponedeljek po slovenskem času odigrane štiri tekme. Na delu bodo moštva Winnipeg Jets, Dallas Stars in Vegas Golden Knights, ki so v prvih dveh krogih nove sezone zmagala, povsem drugače so v sezono vstopili lanski podprvaki, hokejisti moštva Edmonton Oilers, ki so pri dveh porazih. Prvo zmago v sezoni bodo poskušali doseči v spopadu s kanadskimi tekmeci Calgary Flames.