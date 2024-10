Kopitar spet z noro tekmo - 15 golov, tri njegove podaje

LA Kings so ta ponedeljek igrali v Ottawi pri Senatorsih, ki so sezono začeli z zmago nad Florido in s porazom z Montrealom. V prejšnji sezoni so Kings dobili sedem tekem več, zmage so se veselili tudi na obeh medsebojnih tekmah (4:3 v Los Angelesu in 3:2 v Ottawi). Pravzaprav Los Angeles igrajo za četrto zaporedno zmago proti Ottawi oziroma za že sedmo na zadnjih osmih medsebojnih obračunih. Artur Kalijev in Drew Doughty bosta pri Kingsih zaradi poškodbe še nekaj tednov odsotna.

Že sredi prve tretjine je bilo 2:1, podajalec pri prvem golu Kingsov pa je bil prav Anže Kopitar. Zadel je Kevin Fiala. V šesti minuti druge tretjine je Los Angeles povedel s 3:1, zadel je Adrian Kempe, med podajalci je bil tudi Kopitar. Goli pa so tudi v nadaljevanju tekme kar padali. Po 40 minutah je bilo na semaforju 5:5. Slovenski hokejist je vpisal še tretjo podajo, ko je Fiala zadel za vodstvo s 5:4. V tretji tretjini smo videli "samo" štiri gole. Bilo je 7:7. Odločal je podaljšek. Josh Norris je za zmago domačih zadel v 56. sekundi.

