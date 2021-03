Kralji zaradi slabega vremena ob tekmo s St. Louisom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Kopitar in LA Kings so obtičali v Denverju.

Anže Kopitar in LA Kings so obtičali v Denverju. Foto: Guliverimage

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings bi se morali ponoči v ligi NHL pomeriti s St. Louis Blues, a je tekma prestavljena, saj so Kralji zaradi slabih vremenskih razmer obtičali v Denverju v Koloradu, kjer so v noči na ponedeljek izgubili s tamkajšnjimi Avalanche. Nadomestnega termina vodstvo lige NHL še ni sporočilo.