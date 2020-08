Vegas na stežaj odprl vrata napredovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Vegasa so le še zmago oddaljeni od napredovanja v drugi krog končnice. Foto: Getty Images

Hokejisti Vegas Golden Knights so po sobotni zmagi z 2:1 nad Chicago Blackhawks povedli s 3:0 v zmagah, tako da jih od napredovanja v konferenčni polfinale loči le še zmaga. Veselili so se tudi v taboru Bostona, Arizone in Tampe.