Kanadski branilec ima pri 37. letih dovolj

Dan Hamhuis je sporočil, da po 16 letih igranja v severnoameriški hokejski ligi NHL odhaja v pokoj. Sedemintridesetletnik je igral za ekipe Nasville Predators, Vancuver Canucks in Dallas Stars ter skupno v ligi zbral 1148 nastopov.

V tej sezoni je za Nasville v 60 tekmah zbral osem podaj, v kvalifikacijah za končnico Stanleyjevega pokala, ko je njegova ekipa v seriji na tri zmage po štirih tekmah izgubila, pa ni igral.

"Vesel zdaj odhajam v hokejski pokoj. Pomirjen sem s to odločitvijo. Marca, ko se je sezona prekinila, nismo imeli zabave ob koncu sezone ali česa podobnega, samo razkropili smo me. Mislil sem si: 'Če je to konec, je konec.' Že takrat sem bil pomirjen z odločitvijo," je dejal Hamhuis za radijsko postajo TSN 1050, poroča spletni portal NHL.

Leta 2001 je Hamhuisa v prvem krogu nabora kot 12. izbral Nashville. V svoji karieri je branilec dosegel 356 točk (59 golov in 297 podaj).

