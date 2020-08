Montreal zakuril petardo, Vancouver beži prvakom

St. Louis je po golu Eliasa Petterssona v 46. minuti zaostajal z 1:3, potem pa sta za izenačenje poskrbela Sammy Blais z znižanjem zaostanka v 50. minuti in Jaden Schwartz z golom za 3:3 sedem sekund pred koncem rednega dela. V šesti minuti podaljška pa je drugič na tekmi zadel Bo Horvat in Vancouvru zagotovil vodstvo z 2:0 v zmagah.

Druga ekipa rednega dela v zahodni konferenci Colorado Avalanche prav tako vodi z 2:0 v zmagah. Hokejisti Colorada so Arizono Coyotes tokrat premagali s 3:2. Odločilni gol je v 58. minuti dosegel Andre Burakovsky.

Tomas Tatar je k visoki zmagi Montreal Canadiens prispeval dva zadetka. Foto: Getty Images

Kanadčani odpravili Philadelphio

Za presenečenje pa so poskrbeli osmi Montreal Canadiens, ki so s 5:0 premagali prvo ekipo rednega dela v vzhodni konferenci Philadelphio Flyers in izid v zmagah izenačili na 1:1. Dvakrat sta se med strelce vpisala Tomas Tatar in Jesperi Kotkaniemi.

"V vseh elementih igre smo jih danes dobili po ta zadnji. Bili so močnejši, boljši, natančnejši kot mi," je po koncu premoč nasprotnika priznal trener Philadelhie Alain Vigneault.

Na polovici poti do uvrstitve v drugi krog končnice je tudi ekipa New York Islanders, ki je bila še drugič boljša od Washington Capitals. Tokrat je bilo 5:2 za šesto ekipo rednega dela, za Washington je oba gola dosegel Aleksander Ovečkin.

Ekipi Calgary Flames in Dallas Stars sta odigrali že tretjo medsebojno tekmo, z 2:1 v zmagah je povedel Calgary, ki je bil od Teksašanov tokrat boljši z 2:0.

Liga NHL, 14. avgust: Konferenčni četrtfinale: Vzhod: Philadelphia Flyers : Montreal Canadiens 0:5 /1:1/ Washington Capitals : New York Islanders 2:5 /0:2/ Zahod: Colorado Avalanche : Arizona Coyotes 3:2 /2:0/ St. Louis Blues : Vancouver Canucks 3:4* /0:2/ Calgary Flames : Dallas Stars 2:0 /2:1/

*podaljšek

// - izid v zmagah, igrajo na štiri

Preberite še: