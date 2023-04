Kopitarjevi za konec rednega dela z mestnimi tekmeci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings bodo v petek zjutraj po slovenskem času odigrali še zadnjo, 82. tekmo rednega dela lige NHL. Z zmago bi ubranili peto mesto na lestvici zahodne konference pred Minnesoto, ki jo čaka spopad z Nashville Predators.

Anže Kopitar in njegovi LA Kings so že nekaj časa mirni, saj so si zanesljivo zagotovili mesto v končnici, v noči na petek pa bodo odigrali še zadnjo tekmo rednega dela, točke potrebujejo v boju za končno peto mesto na lestvici zahodne konference. Na četrto ne morejo več, na šesto jih lahko morda izrinejo še hokejisti moštva Minesota Wild, ki imajo po 81 odigranih tekmah na računu enako število točk kot LA Kings, 102.

To je sicer nepomembno, saj bodo tekmeca v prvem krogu končnice kralji dobili iz pacifiške divizije. V tej višje od tretjega mesta ne morejo več, v zadnjem krogu pa bo padla odločitev, kdo bo zmagovalec divizije. Vodilni Vegas Golden Knights imajo dve točki prednosti pred Edmonton Oilers, v primeru točkovnega izenačenja pa bo prednost na strani kanadskega moštva, ki je bilo na medsebojnih tekmah v tej sezoni uspešnejše.

Vegas za konec rednega dela čaka gostovanje v Seattlu, Edmonton doma pričakuje San Jose Sharks.

LA Kings se bodo v prvem krogu končnice pomerili z drugouvrščenim moštvom tihomorske divizije, lani so se v "play-offu" pomerili z Edmontonom in po napeti seriji v prvem krogu izgubili s 3:4 v zmagah.

