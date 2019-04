Branilci naslova stežka do druge zmage, Nashville in Boston prestala popravni izpit

Hokejisti Washington Capitals so do druge zmage v seriji prišli po podaljšku.

V hokejski ligi NHL so branilci naslova prvakov Washington Capitals proti Carolina Hurricanes še drugič izkoristiti prednost domačega igrišča in v njuni četrtfinalni seriji vzhodne konference povedli z 2:0 v zmagah. Boston Bruins in Nashville Predators po uvodnih domačih porazih tokrat slavila in izenačila serijo.

Capitals so se morali za popoln izkupiček na domačem ledu močno potruditi, na drugi tekmi s Carolino so z goloma Niklasa Backströma in T.J. Oshieja začeli dobro, a so se Hurricanes vrnili, Lucas Wallmark je poskrbel za izid prve tretjine 2:1, v drugi je za izenačenje poskrbel Sebastian Aho. Tom Wilson je v zadnjih 20 minutah rednega dela domače znova popeljal v vodstvo, Jordan Staal pa je z golom za 3:3 poskrbel za podaljšek. Da Washington v Raleigh potuje s prednostjo dveh zmag, je v drugi minuti dodatnega igračnega časa poskrbel Brooks Orpik.

Boston vrnil Torontu

Hokejisti Bostona so prvo domačo tekmo serije s Toronto Maple Leafs izgubili, na drugi pa slavili s 4:1. V vodstvo jih je že v peti minuti popeljal Charlie Coyle, vodstva po tem niso več izpustili iz rok. Brad Marchand je do prvega odmora zvišal na 2:0, Danton Heinen pa do drugega na 3:0. Toronto je v zadnjem delu prek Nazema Kadrija znižal na 1:3, a je bil na koncu edini hokejist kanadske ekipe, ki mu je uspelo ugnati finskega čuvaja mreže Tuukko Raska (zaustavil je 30 od 31 strelov). Končni rezultat ob izenačitvi serije je postavil Patrice Bergeron v 56. minuti.

Serija se zdaj seli v Kanado.

Predatorji po podaljšku izenačili serijo

Tudi Nashville je po uvodnem porazu na domačih tleh uspešno prestal popravni izpit, a ga je Dallas spet namučil. Predatorji so za zmago z 2:1 potrebovali podaljšek, v katerem je sicer razpoloženega Bena Bishopa ugnal Craig Smith.

Calgary Flames gostijo Colorado Avalanche in poskušajo v seriji povesti z 2:0.

Liga NHL, konferenčni četrtfinale, 13. april:

