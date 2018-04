Velik udarec za Kralje

liga NHL, Konferenčni četrtfinale, 13. april

Dvakratni prvaki lige NHL (2012, 2014) LA Kings bodo po četrtkovem porazu v gosteh tudi drugo tekmo konferenčnega četrtfinala odigrali v T-Mobile Arena v Las Vegasu, kjer bodo serijo poskusili izenačiti na 1:1 v zmagah (igrajo na štiri zmage).

Pri tem Anžetu Kopitarju in soigralcem ne bo smel pomagati ključni steber obrambe moštva Drew Doughty. Kanadčan je bil sredi zadnje tretjine uvodnega srečanja kriv za nalet v glavo napadalca Vegasa Williama Carrierja, ki se ni več vrnil na led in danes naj ne bi igral. Doughty si za vložek neposredno ni prislužil nobene kazni, je pa ta prišla naknadno, in sicer je disciplinska komisija oddelka za varnost odločila, da mora 28-letnik zaradi nepravilnega naleta v predel glave za eno tekmo na prisilni počitek.

Vložek Drewa Doughtyja, zaradi katerega bo izpustil drugo tekmo končnice:

Should Drew Doughty be suspended for his hit? He has a hearing at 4:30pm ET pic.twitter.com/J7yU60Cyn7 — SiriusXM NHL Network (@SiriusXMNHL) April 12, 2018

"Pripravljamo se normalno in bomo tudi to prebrodili," je kazen komentiral generalni direktor Kraljev Rob Blake, branilec Kraljev Oscar Fantenberg, ki je pred dnevi debitiral na tekmah končnice NHL, pa je dodal: "Mislim, da je Doughty eden od najboljših branilcev lige, z njim je res preprosto igrati. Kazen zagotovo ni dobra za našo ekipo, a zdaj bo moral nekdo drug vstopiti in odigrati njegove pomembne minute." Kralji bodo pogrešali še enega branilca, poškodovanega Dereka Forborta, za igro pa prav tako naj ne bil pripravljen napadalec Jake Muzzin.

Serija se bo po drugi tekmi preselila v Los Angeles, kjer bo tretja tekma v noči na ponedeljek