Prvaki so se namučili pri eni najbolj skromnih ekip

Kapetan Steven Stamkos je Tampi do zmage pomagal z dvema goloma, tudi zmagovitim. Foto: Guliverimage

Petek v ligi NHL je prinesel le štiri tekme. Prvaki s Floride so pri zadnji ekipi zahoda Arizoni garali za zmago in na koncu zmagali s 4:3, dva zadetka, tudi zmagovitega, je prispeval kapetan Steven Stamkos. Novinec iz Seattla je presenetil Anaheim, Edmonton, ki mu po odličnem začetku sezone ne gre najbolje, je premagal NY Islanders, srečanje med Dallasom in Winnipegom pa je po podaljšku pripadlo prvemu.