Carolina se je znesla nad Bostonom, derbi večera vodilnemu Coloradu

Hokejisti Carolina Hurricanes so na gostovanju pri Boston Bruins, ki se mora šest tekem znajti brez nepremišljenega kanadskega napadalca Brada Marchanda, ki je na zadnjem srečanju s Pittsburghom "zablestel" z izpadom, zmagali s kar 6:0. Po visoki zmagi so skočili na drugo mesto vzhodne konference. V derbiju večera je vodilna ekipa tekmovanja Colorado Avalanche doma strla prvake s Floride in niz osvajanja točk podaljašala na 18. Calgary je s 5:2 premagal Toronto in na šestem mestu zahoda prehitel Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja.

Skoraj 18.000 gledalcev v TD Gardnu je videlo hud poraz Bostona proti Carolina Hurricanes. Ta je z zanesljivo zmago (6:0) napredovala tik pod vrh vzhodne konference. Med vratnicama se je s 34 obrambami izkazal danski čuvaj mreže Frederik Andersen, ki je zaklenil svoja vrata, Sebastian Aho je dosegel dva zadetka, Andrej Svečnikov zadetek in dve asistenci, Teuvo Teravainen pa je dodal tri asistence.

Marchand je po izpadu počival

In kaj je spet storil eden najbolj "umazanih" igralcev lige NHL? Na torkovem obračunu s Pittsburgh Penguins, ki so ga ti obili s 4:2, se je Marchand grdo spravil na vratarja Tristana Jarryja, kot lahko vidite na spodnjem videu.

Coloradu derbi in točke na 18. zaporedni tekmi

Potem ko je Arizona nepričakovano prekinili zmagoviti niz Colorada, se je ta na derbiju večera vrnil v zmagoviti ritem. S 3:2 je strl branilca naslova Tampa Bay Lightning, ki ga je v igri držal Andrej Vasiljevski (44 obramb). Zmagoviti zadetek je prispeval Valerij Ničuškin. Colorado je niz osvajanja točk podaljšal na število 18.

Hokejisti Colorado Avalanche so točke vknjižili na 18.zaporedni tekmi. Prvake so premagali s 3:2 in se vrnili na prvo mesto lige. Foto: Guliverimage

Calgary s peto zaporedno zmago prehitel Kralje

LA Kings in Anže Kopitar so sredi dolgega premora, naslednjo tekmo bodo odigrali šele 16. februarja, zato pa so aktivni njihovi tekmeci v pacifiški diviziji. Vroči Calgary Flames, ki je v naletu, je za peto zaporedno zmago v kanadskem spopadu s Toronto Maple Leafs slavil in se povzpel na šesto mesto zahoda, prehitel je tako Kralje kot Anaheim.

Hudiči do zmage po nori zadnji tretjini

Washington je s 5:2 slavil pri Montrealu, Pittsburgh pa je bil prav tako uspešen v Kanadi. Z 2:0 je premagal Ottawo, Casey DeSmith je zaustavil vseh 26 poskusov domačih. Tekma preobratov med St.Louis Blues in New Jersey Devils je pripadla slednjemu, ki je v zadnji tretjini zadel kar petkrat in zmagal s 7:4. Najbolj tesno je bilo med Buffalom in Columbusu, slednjemu je zmago v 16. sekundi podaljška priboril Jakub Voraček.

Edmonton zamenjal trenerja

Tako kot pri Montrealu v sredo so se tudi pri Edmontonu odločili, da odstavijo trenerja. Dava Tippetta so pokopali slabi rezultati zadnjega obdobja, potem ko je po dobrem začetku ekipa Oilers padla z mest, ki vodijo v končnico. Generalni direktor moštva Ken Holland, ki je odpustil tudi pomočnika trenerja Jima Playfairja, je na trenersko mesto postavil Jaya Woodcrofta, trenerja razvojnega moštva kluba, poroča STA.

Liga NHL, 10. februar: Boston Bruins : Carolina Hurricanes 0:6 Buffalo Sabres : Columbus Blue Jackets 3:4* - po podaljšku Montreal Canadiens : Washington Capitals 2:5 Ottawa Senators : Pittsburgh Penguins 0:2 St. Louis Blues : New Jersey Devils 4:7 Calgary Flames : Toronto Maple Leafs 5:2 Colorado Avalanche : Tampa Bay Lightning 3:2

Lestvica:

