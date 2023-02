Bo Seattle ušel Kraljem?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Seattle Kraken gostujejo v New Yorku.

Hokejisti četrtega moštva zahodne konference Seattle Kraken se bodo tretjemu zaporednemu porazu poskušali izogniti na gostovanju pri New York Rangers, ki lovi četrto zaporedno zmago. Seattle ima trenutno 63 točk in zaseda drugo mesto pacifiške divizije, pri istem številu točk so Los Angeles Kings. Vodilni na Pacifiku Vegas ima 66 točk.