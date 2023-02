Seattle pri tretji ekipi vzhoda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

New Jersey Devils se bodo pomerili s Seattlom. Foto: Guliverimage

V noči na petek bo v ligi NHL na sporedu sedem tekem. Tretja najboljša ekipa vzhodne konference New Jersey Devils bo na domačem terenu pričakala Seattle Kraken. Podprvaki severnoameriške hokejske lige NHL in prvaki v letih 2020 in 2021, Tampa Bay Lightning, se bodo pomerili s Colorado Avalanche.