Vroči Kralji in Anže Kopitar po dveh zmagah nad Vegasom moči merijo s Columbusom

Liga NHL, 1. marec

Kopitar in njegovi Kralji po dveh odmevnih zmagah nad letos izvrstnim moštvom Vegas Golden Knights v domači dvorani tokrat moči merijo s Columbus Blue Jackets. Tudi ta je v zadnjih dveh tekmah prišel do dveh velikih skalpov, premagal je Chicago in Washington. V edini medsebojni tekmi v tej sezoni, oktobra lani, so s 6:4 zmagali Kralji.