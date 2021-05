Kralji še četrtič v enem tednu nad Anaheim, Kopitar vse bližje tisočici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Kopitar in soigralci LA Kings se bodo še četrtič v slabem tednu pomerili z Anaheim Ducks. Anže Kopitar je na petkovi tekmi dosegel zmagoviti gol in 997. točko v NHL. Foto: Guliverimage

Redni del lige NHL se počasi, a vztrajno bliža koncu. Devet klubov od 16, kolikor si jih bo zagotovilo končnico, je že v izločilnih bojih. V zahodni diviziji, v kateri je tudi Los Angeles Kings, je na voljo le še ena vstopnica, ki ji je najbližje St. Louis Blues. Kralji, ki so od končnice precej oddaljeni, se bodo še četrtič v slabem tednu pomerili z zadnjim Anaheimom. Dva kalifornijska obračuna od zadnjih treh so dobili, v petek je prav Anže Kopitar odločil zmagovalca. Gorenjec je pri 997. točkah lige NHL in bo kaj kmalu ujel magično tisočico.