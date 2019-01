Vse v znamenju novoletne zimske klasike

Za Chicago Blackhawks in Boston Bruins bo prva tekma v letu 2019 prav posebna. Moštvi se bosta pomerili na tradicionalni prvojanuarski zimski klasiki, ki jo letos gosti štadion Notre Dame Stadium v istoimenskem mestu. Obračun se bo začel ob 19. uri po slovenskem času. Prvi dan novega leta bodo aktivni tudi Anže Kopitar in Los Angeles Kings, ki se bodo še tretjič v enem tednu udarili s podprvakom Vegas Golden Knights. Kralji, ki so se od leta 2018 poslovili z zmago nad Coloradom, so eno tekmo proti Vegasu dobili, drugo pa izgubili.

V ligi NHL bodo na prvi dan novega leta 2019 oči uprte v zimsko klasiko na štadionu Notre Dame Stadium , kjer sicer domujejo športne ekipe univerzi Notre Dame, na njem domače tekme gostijo igralci ameriškega nogometa Notre Dame Fighting Irish football team. Delavci so imeli zaradi neugodnega vremena, zadnji dan leta 2018 je deževalo, kar nekaj dela, a obračun ni ogrožen.

Štadion sprejme okoli 80.000 gledalcev. Tokrat se bosta na deseti prvojanuarski klasiki - prirejajo jo od leta 2008, leta 2013 je odpadla zaradi stavke v NHL - udarila Chicago Blackhawks in Boston Bruins. Za Chicago, ki mu ne gre in je pri dnu zahodne konference, bo to četrta prvojanuarska zimska klasika (igrali so že 2009, 2015, 2017), sicer pa šesta tekma na prostem. Na vseh treh novoletnih so izgubili.

Hokejisti Bostona bodo za novega leta dan igrali tretjič pod milim nebom. Leta 2010 so zmagali, leta 2016 pa izgubili. Bostona zaseda deveto mesto vzhoda.

Rekorda v številu gledalcev ne bo. Še lep čas bo rekordna številka pripadala Toronto Maple Leafs in Detroit Red Wings, ki sta se leta 2014 na Michigan Stadium pomerila pred skoraj 105.500 gledalci.

