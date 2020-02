Strele ogrožajo Pingvine, težko delo za Račke iz Anaheima

V hokejski ligi NHL se bosta v noči na sredo udarili moštvi Pittsburgh Penguins in Tampa Bay Lightning. To bo derbi dneva, ekipi sta v vrhu zahodne konference, Ligtning (strele) so nedavno na drugem mestu prehitele Washington Capitals, Pingvini pa so četrti. Tampa je v zmagovitem nizu, ki traja že sedem tekem. Težko delo pa čaka Anaheim Ducks, ki pričakujejo najboljše z zahoda, branilce naslova prvaka St. Louis Blues.