Triglav in Celje četrtfinale začela z zmagama

Liga IHL, četrtfinale, prve tekme

Po dveh delih tekmovanja je brez četrtfinalnih obračunov ostala le zadnjeuvrščena ekipa, in sicer Maribor, ki je sezono končal na devetem mestu. Preostalih osem kolektivov se bori za polfinalne vstopnice.



Vodilni po rednem delu, hokejisti HK Triglav Kranj so na uvodni tekmi z zmago s 6:1 upravičili vlogo favorita proti Vojvodini. V slovenskem četrtfinalnem paru so člani HK ECE Celje s 3:0 premagali HKMK Bled, oklepniki HK Playboy Slavija so z 2:6 priznali premoč drugouvrščeni Crveni zvezdi, druga ekipa Medveščaka pa je bila s 7:1 boljša od KHL Zagreb.



Pravila Hokejske zveze Slovenije pravijo, da v polfinale napreduje ekipa, ki prva zmaga dvakrat.