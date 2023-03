Bolzano in Dunaj si lahko zagotovita polfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Salzburga in Celovca so si že priigrali polfinale ICEHL, danes si polfinalno vstopnico lahko zagotovita še Bolzano, ki v seriji na štiri zmage proti Linzu vodi s 3:2, in Dunaj, ki s 3:2 vodi proti Innsbrucku.