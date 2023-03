Slazburg že zvečer do napredovanja? Beljačani izenačenje lovijo brez prvega vratarja.

Na sporedu so četrte četrtfinalne tekme ICEHL. Aktualni prvaki Salzburg si lahko v ponovitvi lanskega finala proti madžarskemu Fehervarju že zagotovi polfinalno vstopnico. Vroče bo na koroškem derbiju med Celovcem in Beljakom, na katerem si prvi lahko zagotovi zaključna ploščka za polfinale. Beljačani se bodo morali na naslednjih dveh tekmah znajti brez prvega vratarja J. P. Lamoureuxa, ki si je z vložkom na zadnjem obračunu prislužil kazen. Do prednosti s 3:1 v zmagah lahko prideta tudi Linz in Dunaj. Igrajo na štiri zmage.