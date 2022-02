Naporno bo: Olimpija nad ekipo, na katero nima prijetnega decembrskega spomina

Začenja se zgoščen februarski urnik lige IceHL. Moštva bodo poplačevala še dolgove iz začetka januarja, ko so tekme odpadale zaradi karanten in posledično prisilnih počitkov. Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo tako v prvih šestih dneh odigrali štiri dvoboje. Prvega ob 19.45, ko bo v Tivoliju gostoval Beljak. Spomin na zadnji medsebojni obračun za Ljubljančane ni prijeten. Konec decembra so na Koroškem izgubili, kazen desetih tekem pa sta si na tistem srečanju "priigrala" napadalca Tadej Čimžar in Miha Zajc, komisija tekmovanja je njuna vložka označila za rasizem.

Pred klubi v IceHL je zahteven tekmovalni februar. Prvotni načrt je v tem času predvideval tudi premor za reprezentanco, a reprezentančnih zborov zaradi zdravstvene situacije in številnih odpadlih klubskih tekem ne bo. Vodstvo IceHL se je odločilo, da bo ta čas nadomestilo več odpadlih januarskih tekem, tako da se obeta naporen ritem v lovu za končnico.

V resnem boju za prvih šest mest, ki vodijo neposredno v četrtfinale, je kar 11 moštev. Vodilni Salzburg si je nabral nekaj zaloge, Olimpija je trenutno tretja, a tekmeci so nedaleč za njo. Slab dan ali dva lahko pomenita zdrs iz območja šesterice.

Dve zmagi Olimpije in en boleč poraz

Ljubljančane v šestih dneh čakajo kar štiri zahtevne tekme. Ena z Beljakom, nato dve z drugo madžarsko Albo in za konec tedna še z Bolzanom. Boj za točke začenjajo ob 19.45 v domači dvorani, kjer bodo gostovali Beljačani.

Moštvi sta se v rednem delu sezone srečali že trikrat. Olimpija je na prvi domači tekmi zanesljivo zmagala (6:0), na prvem gostovanju je slavila tesno zmago (4:3), na drugem konec decembra pa je izgubila (2:4).

Takrat ni ostala le brez točk, pač pa tudi brez dveh napadalcev. Tadej Čimžar in Miha Zajc sta za svoja vložka naknadno prejela deset tekem prepovedi igranja. Disciplinska komisija je njuni gesti označila za rasizem. Zmaji so po tisti tekmi odigrali šest srečanj, tako da kazen še služita.

"Želim si, da bomo imeli na koncu tekme občutek, da smo dali vse od sebe, in da ne bo nobenih obžalovanj." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Vsi se dobro zavedamo, kaj ta tekma prinaša"

"Vsi se dobro zavedamo, kaj ta tekma prinaša. Najbolj si želim, da imajo fantje pravi fokus, da so hkrati sproščeni in obrambno nastrojeni, da se bodo borili za vsak plošček, da gremo menjavo po menjavo. Beljak je dobra ekipa z veliko zelo dobrimi posamezniki. Na lestvici so verjetno nižje, kot so pričakovali pred začetkom sezone, tako da je tudi zanje to ena ključnih tekem. Imajo izkušnje in kakovost. V takih tekmah težko napoveš zmagovalca. Želim si, da bomo imeli na koncu tekme občutek, da smo dali vse od sebe, in da ne bo nobenih obžalovanj," pred večernim srečanjem pravi trener Olimpije Mitja Šivic.

Ljubljanska ekipa bo po tekmi z Beljakom znova v pogonu v četrtek, ko bo v Tivoliju gostovala madžarska Alba, ki je danes prosta.

Celovčani na Dunaju, Salzburg doma

Vodilni Salzburg gosti Znojmo, Celovčani, med vratnicama katerih se je v nedeljo izkazal debitant Val Usnik, gostujejo na Dunaju. Prestolničarji so imeli v zadnjih dneh težave s koronavirusom, posledično je njihova nedeljska tekma z Olimpijo odpadla. Gradec gostuje pri Bolzanu, odpisani Linz bo derbi začelja igral na terenu Dornbirna, ki je na zadnjih dveh tekmah presenetil tako Salzburg kot Celovec. Na Tirolskem se bosta pomerila Innsbruck in Pustertal.

Liga IceHL, 44. krog Torek, 1. februar

19.45 HK SŽ Olimpija - VSV Beljak

Red Bull Salzburg (Aljaž Predan) - Orli Znojmo

Vienna Capitals - EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj, Val Usnik)

Dornbirn - Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc)

Bolzano - Graz 99ers (Ken Ograjenšek)

Innsbruck - Pustertal