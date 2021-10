Ljubljančani so po treh zaporednih zmagah v petek izgubili drugič v tej sezoni ICEHL, še drugič jih je premagal Innsbruck, ki je do zmage v Tivoliju prišel v podaljšku.

"Innsbruck je igral zelo dobro, še posebej so nevarni ob prednosti igralca več, tudi pred vrati so mojstri kratkih podaj. Poznalo se nam je, da smo bili oslabljeni na branilskih položajih, dodatno pa so nas izmučile izključitve v drugi tretjini. To je boleč poraz, a že v nedeljo je na Dunaju naslednja tekma," je po porazu razmišljal vratar zeleno-belih Žan Us.

Olimpija je v petek pogrešala kar tri standardne branilce, manjkali so obolela Joona Erving in Miha Štebih ter Kristjan Čepon, ki je lažje poškodovan. Povrh vsega je obračun zaradi poškodbe predčasno zaključil še Miha Logar.

Dunaj, ki vselej kotira visoko, sezone ni začel po željah. Prestolničarji so izgubili z branilcem naslova Celovcem, Znojmom in Fehervarjem, nato pa vknjižili dve zmagi, brez prejetega zadetka so ugnali Innsbruck in Celovec.

Olimpija bo po večerni tekmi točke ICEHL lovila spet v petek, ko v Tivoliju gostoval nekdanji alpski rival Pustertal, dva dni pozneje se bo v Ljubljani oglasil še Salzburg.

Salzburg je madžarski Sapi Fehervar v soboto zadal prvi poraz v sezoni, tako da neporaženih moštev ni več. Foto: Gepa/RedBull

Ni več neporaženih

Že v soboto so tekmo 6. kroga odigrali člani Salzburga in Fehervarja, rdeči biki, za katere igra tudi Aljaž Predan. Vodilni madžarski ekipi, katere član je Anže Kuralt, so zadali prvi poraz (3:0), tako da neporaženih moštev ni več.

Danes bo na sporedu "slovenski obračun", Gradec (Ken Ograjenšek, Adis Alagić) bo gostil Linz (Blaž Gregorc), ki še čaka na prvo zmago, Innsbruck bo pričakal Celovec (Rok Tičar), Beljak Znojmo, Pustertal pa Dornbirn.

Srečanje med Bratislavo in Bolzanom je zaradi bolezni v slovaški ekipi prestavljeno.

Liga ICEHL, 6. krog Nedelja, 3. oktober

17.30 Vienna Capitals - HK SŽ Olimpija

Graz 99ers - Black Wings Linz

Innsbruck - EC KAC Celovec

VSV Beljak - Znojmo

Val Pusteria - Dornbirn



Bratislava - Bolzano - prestavljeno zaradi bolezni v slovaški ekipi Sobota, 2. oktober

Red Bull Salzburg : Fehervar AV19 3:0