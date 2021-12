V živo: Olimpija pred porazom pri prvakih

Liga ICEHL, 28. krog Petek, 17. december

EC KAC : HK SŽ Olimpija 3:1* (0:1, 1:0, -:-)

0:1 Pance (Ropret, K. Čepon, 11.), 1:1 Hundertpfund (Unterwger, Ganahl, 36.), 2:1 Ganahl (Hundertpfund, Bischofberger, 46.), 3:1 Ganahl (Bischofberger, Vallant, 57.)



*tekma se je začela 19.15

Ljubljansko moštvo, ki je pred dnevi po skoraj dveh mesecih prepustilo prvo mesto ICEHL, še drugič v desetih dneh gostuje pri branilcu naslova iz Celovca. Četa Mitje Šivica je na zadnjem obračunu na Koroškem povedla z 2:0, gostiteljem je uspelo izenačiti, ob koncu pa so Ljubljančani po pretkani akciji zadeli in odpeljali veliko zmago (3:2). Imela pa je grenak priokus, poškodoval se je Luka Kalan, ki je že prestal operacijo kolena in predčasno končal sezono.

Ob Kalanu bodo še naprej odsotni branilca Joona Erving (vrnil naj bi se po božiču) in Miha Logar (potrebuje še dva tedna okrevanja) ter izkušeni napadalec Aleš Mušič, ki naj bi bil nared sredi januarja. Sta se pa v postavo vrnila finski vratar Paavo Hölsa in branilec Tine Klofutar.

Tudi Celovčanov poškodbe niso obšle, zaradi zdesetkanega moštva je priložnost v ICEHL dobil tudi slovenski branilec Andrej Tavželj, a avstrijska ekipa se sestavlja. V tekmovalni ritem se je po slabih dveh mesecih danes vrnil MVP končnice lanske sezone Nick Petersen, pa tudi izkušeni branilec Paul Postma.

Ljubljančani so povedli v 11. minuti, ko je bil natančen kapetan Žiga Pance, ki je v prvi tretjini edini zatresel nasprotnikovo mrežo. Zmaji so kar trikrat zaigrali z igralcem več, pol minute celo z dvema, a ob power-playu niso uspeli premagati Sebastiana Dahma. V drugem delu si je tri kazni prislužila Olimpija, a tudi Celovčani z igralcem več niso bili uspešni, so pa Žana Usa za izenačenje premagali kaj hitro po izteku kazni Blaža Tomaževiča, zadel je Thomas Hundertpfund in napovedel razbruljivo tretjo tretjino.

Znani termini končnice Vodstvo tekmovanja je danes objavilo datume končnice tekmovanja. Po prvem delu (52 krogu) si bo prvih šest moštev zagotovilo četrtfinale, tista na mestih med sedem in deset čakajo dodatni boji za preostali četrtfinalni vstopnici (»predkončnica«), za ekipe na mestih med 11 in 13, pa bo sezone konec. Predkončnica, v kateri bodo ekipe v dveh parih igrale na dve zmagi, se bo začela 2. marca 2022 in končala najpozneje 6. marca 2022. Sedmouvrščeni se bo lahko sam odločil, ali se bo za četrtfinale meril z devetouvrščenim ali desetouvrščenim. V četrfinalu, polfinalu in finalu bodo igrali na štiri zmage. Četrtfinale se bo začel 9. marca. Polfinale je predviden 24. marca, a če bi se vse četrtfinalne serije končale že po petih tekmah, bi se polfinale začel dva dni prej. Za začetek finala so mogoči trije datumi (3., 5. in 7. april 2022), odvisno od dolžine predhodnih serij. Prvak bo znan najpozneje 18. aprila.

Kuraltovi pri Pustertalu Fehervar gostuje pri Pustertalu. Foto: Guliverimage

Madžarsko moštvo iz Szekesfehervarja, za katerega igra Anže Kuralt, gostujejo pri Pustertalu, ki je na zadnjih treh tekmah vselej zmagal.

Zmagoviti niz bodo na število štiri poskušali podaljšati tudi graški panterji (Ken Ograjenšek), in sicer v Innsbrucku. Linz (Blaž Gregorc), ki črno serijo nadaljuje tudi pod trenerjem Raimom Summanenom, gosti Bolzano, Dunajčani pričakujejo Beljak, Dornbirn pa Znojmo. Vodilni Salzburžani so prosti.

19.15 EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj) - HK SŽ Olimpija

Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc) - Bolzano

Innsbruck - Graz 99ers (Ken Ograjenšek)

Pustertal - Fehervar AV19 (Anže Kuralt)

Vienna Capitals - VSV Beljak

Dornbirn - Orli Znojmo