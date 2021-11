Gregorčevi iščejo novega trenerja, visoka zmaga Beljaka

Hokejski klub Steinbach Black Wings Linz, za katerega igra slovenski branilec Blaž Gregorc, se je po skromnem začetku za sodelovanje zahvalil trenerju Danu Cemanu. Kdo bo novi strateg, še ni uradno znano. Danes sta bila na sporedu dva dvoboja. Hokejisti iClinic Bratislava so po petkovi drami v Dornbirnu, kjer se je zgrudil Boris Sadecky, gostili Beljak, in visoko izgubili (0:5). Klonil je tudi Salzburg, s 4:1 ga je premagal Bolzano.

Zgolj tri zmage (le ena po rednem delu) na 15 tekmah lige ICEHL in zadnje mesto je bilo premalo, da bi Dan Ceman obdržal vlogo glavnega trenerja pri Linzu, pri katerem si kruh služi tudi slovenski reprezentant Blaž Gregorc. Vodstvo črnih kril se je Kanadčanu zahvalilo za sodelovanje in se posvetilo iskanju novega glavnega trenerja. Do nadaljnjega bosta ekipo vodila dozdajšnja pomočnika Mark Szücs in Jürgen Penker.

"Žal so rezultati v zadnjem času slabši, tako da je bil ta korak neizogiben. Zdaj upamo, da bomo čim prej dosegli preobrat in se vrnili na zmagovalne tirnice," je ob slovesu od kanadskega trenerja dejal športni direktor Gregor Baumgartner.

Slovaški kolektiv je visoko klonil proti Beljaku. Foto: Sportida

Slovaki nemočni proti Korošcem

Danes sta bila na sporedu dve tekmi ICEHL. Slovaška Bratislava in Beljak sta "poplačala" dolgove iz 5. kroga. Zmage s 5:0 se je veselil koroški klub.

Za slovaškim kolektivom so težki dnevi. V petek je gostoval na Predarlskem, kjer se je obračun končal predčasno. Ob koncu prve tretjine se je zgrudil 24-letni napadalec Boris Sadecky, ki so ga prepeljali v bolnišnico. Slovaki so dan po nesrečnem dogodku zapisali, da je njegovo stanje stabilno, a resno ter da zaradi želja družine podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju ne bodo sporočali javnosti.

Na delu so bili v torek tudi člani Salzburga, katerega dres nosi mladi slovenski napadalec Aljaž Predan, in Bolzana. Na vnaprej odigrani tekmi 18. kroga so zmagali hokejisti Bolzana. V sredo bodo dvoboj 18. kroga odigrali še člani Dunaja in Celovca (Rok Tičar).

Zmaji v četrtek na Češkem

Pred vodilno Olimpijo je pester teden. Znova bo na delu v četrtek, ko bo v 15. krogu, s katerim je večina opravila pretekli konec tedna, gostovala pri Znojmu.

Dan pozneje bo gostila Bratislavo, v nedeljo pa še najbližjega zasledovalca Fehervar. Nato sledi reprezentančni premor.

Liga ICEHL Torek, 2. november

zaostala tekma 5. kroga

iClinic Bratislava Capitals : VSV Beljak 0:5 (0:0, 0:4, 0:1) vnaprej odigrana tekma 18. kroga

Red Bull Salzburg : Bolzano 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) Sreda, 3. november

vnaprej odigrana tekma 18. kroga

Vienna Capitals - EC KC Celovec (Rok Tičar)