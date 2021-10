V Tivoli prihajajo Korošci: "Olimpija ni po naključju vodilna"

Ljubljansko moštvo se je z nedeljsko zmago nad orli iz Znojma znova vrnilo na prvo mesto lige ICEHL. Na tem bo poskušalo ostati tudi po večernem obračunu s še enimi orli, tokrat v Tivoli prihaja Beljak. Koroška ekipa je po skromnem uvodu v zadnjem času ujela pravi ritem. Na zadnjih petih tekmah je vknjižila štiri zmage in kar 28 golov, na zadnjem srečanju je dodobra napolnila gol Gradca (8:3).

"Beljak je zelo strukturirana ekipa, hitra, drsalno dobra. Statistično smo zelo izenačeni. Številke v 'special teams' (igra z igralcem več, manj, op. a.) imamo zelo podobne. Pri prejetih in danih zadetkih smo tam, tam. Zadnjih nekaj tekem je pokazalo, da se dvigajo v formi, ofenzivno so bili uspešni. A igramo doma, želimo tri točke," pred dvobojem pravi glavni trener Olimpije Mitja Šivic.

Na nedeljski tekmi je pogrešal Wada Murphyja, Aleša Mušiča, Tineta Klofutarja in Anžeta Ropreta. Medtem ko se Murphy vrača v postavo, zadnjih dveh še nekaj časa ne bo v tekmovalnem ritmu. Sredi tedna je trebušna viroza nagajala Gregorju Koblarju.

Wade Murphy se po poškodbi vrača v ekipo. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Na drugi strani strateg Beljaka Rob Daum ne bo mogel računati na Maximiliana Reberniga in Ricka Schofielda, ki bo odsoten dlje časa. "Čaka nas zahtevna, izenačena tekma. Slovenska ekipa je premagala kar nekaj vrhunskih moštev in ni po naključju na prvem mestu. Gre za zelo disciplinirano in garaško ekipo, ki blokira strele in v kateri se vsak bori za vsakega. Moramo biti čim bolj kompaktni, kot smo bili na zadnji gostujoči tekmi v Znojmu, in se držati svojega sistema, potem bodo tudi tri točke mogoče," pravi Daum, ki je lahko zadovoljen s prebujenjem nekdanjega zmaja Johna Hughesa, Chrisa Collinsa, Antona Karlssona in Scotta Kosmachuka.

Olimpija bo po večerni tekmi v nedeljo gostovala pri Dornbirnu.

Trener Beljaka Rob Daum hvali Olimpijo: "Ni po naključju na prvem mestu." Foto: Sportida

Kuraltovi pričakujejo Gregorčeve, v postavo se vrača Tičar

Na Madžarskem bo zvečer obračun dveh klubov s slovenskim pridihom, drugi Fehervar (Anže Kuralt) gosti Linz (Blaž Gregorc), Celovec, v postavo katerega se po bolezni vrača Rok Tičar, pričakuje Bolzano, Salzburg (Aljaž Predan) se bo doma pomeril z zadnjim Dunajem, Gradec (Ken Ograjenšek) pa odhaja na Slovaško.

Liga ICEHL, 11. krog 19.45 HK SŽ Olimpija - VSV Beljak

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) - Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc)

iClinic Bratislava - Graz 99ers (Ken Ograjenšek, Adis Alagić)

EC KAC (Rok Tičar) - Bolzano

Red Bull Salzburg (Aljaž Predan) - Vienna Capitals

Pustertal - Innsbruck

Dornbirn - Orli Znojmo