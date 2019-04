Celovčani po nogometno izenačili finale

Celovčani so na torkovi tekmi z 1:0 premagali Dunaj in finalno serijo izenačili na 1:1 v zmagah,

Hokejisti Celovca so na drugi finalni tekmi nasprotnike z Dunaja strli z nogometnih 1:0 in finalno serijo izenačili na 1:1 v zmagah. Edini zadetek je v 18. minuti dosegel Stefan Geier. Prvak bo tisti, ki bo prvi zmagal štirikrat.

Liga EBEL, finale, druga tekma

Liga EBEL, finale, prva tekma

Uvodna finalna tekma lige EBEL med Dunajem in Celovcem je napovedala precej izenačeno serijo. Zmagovalec je postal znan šele v podaljšku, ko je za 3:2 zadel Sondre Olden, ki je odločal že v polfinalu.

Dunajčani so do zmage in finalne prednosti prišli v podaljšku. Foto: Sportida

Moštvi sta se v finalu tekmovanja do zdaj srečali trikrat, zadnjič leta 2017, ko so Dunajčani pometli s Korošci in do naslova prvaka prišli s 4:0 v zmagah. Enak dosežek je leta 2013 uspel Celovcu, leta 2005 pa je bilo precej bolj napeto. Dunaj je takrat do naslova prišel šele po maksimalnih sedmih tekmah. Tudi tokrat bo zmagovalec tisti, ki bo prvi zmagal štirikrat.

Ekipi sta se v rednem delu sezone srečali štirikrat, dvakrat je slavil Dunaj (obakrat 2:1), dvakrat pa Celovec (7:2, 3:2 po kazenskih strelih). Oba obračuna za razvrstitev so dobili Dunajčani s 4:1.

