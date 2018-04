Konec je: italijanska veselica se lahko začne

Liga EBEL, finale

Hokejisti Bolzana so na odločilni sedmi finalni tekmi razširjenega avstrijskega prvenstva po dramatični končnici - pet minut pred koncem so vodili s 3:0, na koncu zdržali za zmago s 3:2 - tesno premagali Salzburg in se razveselili drugega naslova prvaka lige EBEL. Prvič so konkurenco pokorili v krstni sezoni 2013/14, ko so v finalu prav tako premagali rdeče bike.

Hokejisti Bolzana se veselijo naslova prvaka lige EBEL. V finalu proti Salzburgu so na odločilni sedmi tekmi zmagali s 3:2. To je drugi naslov Italijanov v peti sezoni nastopanja v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Tudi leta 2014 so v finalu premagali Salzburg. Takrat je zadetek za prvaka prispeval slovenski napadalec Žiga Pance. Foto: Sportida

7. tekma

Italijansko moštvo je spisalo novo zmagovito EBEL-ligaško poglavje. Potem ko so bili po rednem delu sezone šele deveti in so si morali končnico izboriti v dodatnih bojih (ujeli so jo na osmem mestu), so šli povsem do konca in še drugič v petih sezonah nastopanja v tem tekmovanju postali prvaki. Tudi leta 2014 so ugnali Salzburg, zmagoviti zadetek za prvaka je takrat prispeval Žiga Pance.

Pred četrtfinalom si Bolzana nihče od prvih treh klubov (Dunaj, Salzburg, Linz), ki so lahko izbirali nasprotnika, ni želel v svojem paru, tako da so se Južni Tirolci za polfinale udarili z lanskim finalistom Celovcem in ga izločili s 4:2 v zmagah. V polfinalu so jim nasproti stali branilci naslova Dunajčani. Italijani so z njimi opravili v petih tekmah.

Sploh prvič je moštvo, ki si je končnico zagotovilo z osmim mestom, postalo prvak tekmovanja. Foto: Sportida

Za konec so se udarili še s Salzburgom, ki je po peti tekmi vodil s 3:2 v zmagah in imel v rokah zaključni plošček, a ga ni izkoristil. Bolzano je serijo izenačil, na odločilni sedmi tekmi pa z zmago na Solnograškem (vodil je s 3:0, na koncu zmagal s 3:2) prišel do nove lovorike. Do naslova je Italijanom izdatno pomagal finski vratar Pekka Tuokkola.

Slovenski vratar Luka Gračnar, ki mu Greg Poss sploh v končnici ni ponujal priložnosti, je tudi zadnjo tekmo sezone spremljal ob ledu.

6. tekma

Hokejisti Bolzana so v šesti finalni tekmi lige Ebel, razširjenega avstrijskega prvenstva, doma premagali Salzburg 6:3 in skupni izid v zmagah izenačili na 3:3. Odločilna sedma tekma bo v petek v Salzburgu.

Salzburg ni izkoristil zaključno žogico. Odločala bo odločilna sedma tekma. Foto: Sportida

Salzburžani, katerih član je tudi slovenski vratar Luka Gračnar, ki prave priložnosti za branjenje ne dobi in ga ni med potniki na svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, so zdaj v seriji z Bolzanom izenačeni na 3:3