Kopitar pred tekmo za biti ali ne biti: Nismo še odpisani

Bodo podaljšali sezono ali bo za Kralje konec boja za Stanleyjev pokal?

Kalifornijsko moštvo iz mesta angelov se je po treh tekmah končnice znašlo v izjemno nezavidljivem položaju. Prav vsa srečanja so se končala z zadetkom razlike – blestela sta oba vratarja Jonathan Quick in Marc-Andre Fleury –, a prav vedno so bili na napačni strani Kralji, na pravi pa novinec Vegas Golden Knights. Ta po prvih treh srečanjih končnice v zgodovini franšize še ne pozna poraza, vodi s 3:0 v zmagah in ga od premiernega napredovanja v konferenčni polfinale loči le še zmaga.

Spomin na leto 2014 ni zbledel

Te bi se lahko razveselil že nocoj v Staples Centru, kjer bodo Anže Kopitar in druščina poskušali naredi vse, da se sezona za LA Kings ne bo končala že po štirih tekmah končnice. Če kdo ve, kako se pobrati po zaostanku z 0:3, so to prav Kralji. Ljubitelji lige NHL zagotovo še niso pozabili leta 2014, magičnega preobrata Kopitarjevih v prvem krogu izločilnih bojev in na koncu najboljšega mogočega razpleta – dviga drugega Stanleyjevega pokala.

Leta 2014 so Kralji po treh tekmah prvega kroga končnice proti San Jose Sharks zaostajali z 0:3, nato priredili popoln preobrat in v tisti sezoni osvojili drugi in zadnji Stanleyjev pokal. Foto: Reuters

Spomnimo, pred štirimi leti so se člani Los Angelesa v konferenčnem četrtfinalu merili s kalifornijskim tekmecem San Jose Sharks in po treh tekmah zaostajali z 0:3 v zmagah. Zdelo se je že, da so v izgubljenem položaju, a so nato nanizali štiri zaporedne zmage, izločili morske pse in šli vse do konca (to jim je uspelo kot četrti ekipi v zgodovini).

"Vemo, da je mogoče"

Branilec Drew Doughty ostaja optimističen, a hkrati opozarja, da se je treba zbuditi in iti tekmo za tekmo. Foto: Getty Images

V ekipi je 11 hokejistov, ki jim je uspel veliki preobrat. Eden od teh je steber obrambe Drew Doughty. "Vemo, da je mogoče. Enkrat smo to že naredili, a ta trenutek ne gledamo tako daleč v prihodnost. Osredotočamo se na vsako tekmo posebej. Najprej moramo zmagati na prvi, nato gremo lahko naprej. Serija lahko prinese veliko preobratov in nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, če nam uspe zmagati na naslednji tekmi," je za LA Kings Insider dejal 28-letni branilec in letošnjo serijo primerjal s tisto izpred štirih let, ko je San Jose na prvih tekmah precej bolj prevladoval, kot je letos Vegas.

"Mislim, da smo v tej seriji precej bližje zmagi, kot smo bili takrat, ko je San Jose, predvsem na prvih dveh tekmah, popolnoma dominiral. Morda imamo tudi malo več samozavesti, kot smo je imeli pred štirimi leti, a čaka nas ogromno dela. Vegas nas je premagal trikrat zapored. Čas je, da se zbudimo," opozarja Doughty.

V zaostanku, a ni še konec

Soigralčeve besede je po tretjem porazu ponovil tudi kapetan Kopitar: "Smo v velikem zaostanku, a še nismo odpisani. Pred nami je vsaj še ena tekma. Moramo začeti zmagovati in nato graditi na zmagi. Na zadnji tekmi smo odigrali bolje, a očitno ne dovolj dobro. Treba bo biti boljši. Ugotoviti bo treba, kako prvič zmagati."

Pokazali najboljšo predstavo v seriji, a prostora za izboljšave je še veliko

Kralji so na treh tekmah mrežo Vegasa zatresli zgolj trikrat (njihova se je šestkrat) in prav v učinkovitosti trener John Stevens, ki ne želi preveč pogledovati proti letu 2014, vidi največ prostora za izboljšave.

Trener John Stevens je zadnjo predstavo Kraljev označil kot najboljšo v seriji. Želi si, da bi bilo pred vrati Marca-Andrea Fleuryja še več prometa in da bi Vegas težje prihajal pred njihov gol. Foto: Getty Images

"Mislim, da smo na tretji tekmi (poraz z 2:3, op. a.) prikazali najboljšo predstavo serije. Bolj ko se je tekma razvijala, bolj kreativni smo bili, bolj smo pritiskali s ploščkom. Je pa še vedno veliko stvari, ki jih lahko izboljšamo predvsem v napadu, da bi si ustvarili več priložnosti pred golom. Na trenutke smo precej dobro igrali v tretjini, a ustvarili premalo prometa pred golom. Tu vsekakor lahko naredimo še kaj, da to popravimo," je razmišljal 51-letni kanadski strateg in ob tem pohvalil igro Vegasa, predvsem ob prehodih iz obrambne v napadalno tretjino, v katerih si želi, da bi njegovi varovanci opravili še boljše delo.

Če se bo obračun razpletel po njegovih željah, se bo serija preselila v prestolnico igralništva, kjer bi peta tekma sledila v četrtek.