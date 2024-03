Kopitar in druščina bodo lovili četrto zaporedno zmago

Vancouver Canucks bodo v noči na torek gostili Los Angeles Kings, ki v zadnjem času kažejo zelo dobre igre. Anže Kopitar in druščina so namreč zmagali že zadnje tri tekme. Nazadnje so slavili v podaljšku slavili proti Tampa Bay Lightning, Kopitar pa je na tej tekmi prispeval dve podaji. Najboljši slovenski hokejist je sicer na zadnjih desetih tekmah dosegel pet golov in šest podaj.

Na valu zmag so tudi Vancouver Canucks, ki so prav tako dobili zadnje tri tekme in so prvi v pacifiški diviziji, medtem ko kralji zasedajo tretje mesto te divizije.

Liga NHL, 24. marec:

Lestvica:

