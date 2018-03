Avstrijci obdržali Slovenca in se zahvalili kopici

Ken Ograjenšek ostaja v Gradcu

Po lanskem četrtfinalnem porazu so v Gradcu letos ostali brez končnice. Redni del so končali na osmem mestu, v dodatnih bojih pa brez nekaterih igralcev, ki so odšli, niso bili konkurenčni za eno od dveh dodatnih četrtfinalnih vstopnic. Na avstrijskem Štajerskem so tako že obrnili poglede v prihodnjo sezono in začeli graditi ekipo.

Eden od štirih

Za zdaj imajo na seznamu štiri igralce, med njimi je tudi slovenski napadalec Ken Ograjenšek. Eden od dveh oklepnikov, s katerimi so podaljšali pogodbo še za prihodnje tekmovalno obdobje. Za 26-letnega krilnega napadalca bo to tretja sezona v dresu Gradca, h kateremu se je preselil še v obdobju trenerja Iva Jana.

Ograjenšek je v tej sezoni odigral 50 tekem, v statistiko pa vpisal 34 točk (11 zadetkov, 23 podaj), kar ga uvršča na četrto mesto po točkah med graškimi panterji in na drugo po podajah.

Ob Ograjenšku so na seznamu za prihodnjo sezono še trije napadalci Daniel Oberkofler, Oliver Setzinger in Zintis Nauris Zusevics.

Pri Gradcu ne bodo več sodelovali z Rupertom Strohmeierjem (končal kariero), Nikolausom Ziererjem, Brockom Nixonom, Brockom Higgsom, Aleksijem Laakso, Anthonyjem Camario, Markusom Pirmannom, Evanom Bropheyjem, Danielom Wogerjem, Mariom Petrovitzem, Kurtisom McLeanom, Andrewom Engelagejem in Clemensom Unterwegerjem (ni sprejel ponujenih pogojev).

Salzburg in Dunaj s prednostjo

V ligi EBEL se pravkar odvija polfinalna serija. Po uvodni tekmi aktualni prvak Dunaj proti Bolzanu vodi z 1:0 v zmagah, v enaki prednosti je Salzburg Luke Gračnarja proti Linzu.