Prvaki in Salzburg boj za finale odprli z zmago

Liga EBEL, polfinale, prvi tekmi

Za naslov prvaka lige EBEL se borijo še štiri moštva, ki so v nedeljo začela polfinalno serijo. Salzburg edinega slovenskega predstavnika, ki je še v igri za naslov, Luke Gračnarja, se meri z Linzem. Rdeči biki so za uvod tesno zmagali (3:2). Gračnar je bil drugi vratar in ni branil. Moštva igrajo na štiri zmage.