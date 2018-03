Mitja Robar ostal brez kluba

Slovenski hokejist Mitja Robar v prihodnje ne bo več branil barv KAC iz Celovca, saj so se Korošci odločili, da z branilcem ne podaljšajo sodelovanja. To se je zgodilo le dva dni po izpadu iz končnice v ligi Ebel.

Bogate Celovčane, ki vselej merijo višje od četrtfinala, je v torek s 4:2 v zmagah iz tekmovanja izločil Bolzano. Vodstvo Celovca je hitro sprejele nekatere ukrepe in odločilo, da peterica zanje v prihodnji sezoni ne bo več igrala. Med njimi je tudi Mitja Robar, ki je barve KAC branil zadnji dve sezoni, po tej pa se mu je pogodba iztekla.

Ob Robarju so v Celovcu končali sodelovanje s tujci Nickom St. Pierrom, Jonom Rheaultom in Julianom Talbotom, med domačimi igralci pa bo novo službo iskal reprezentant Marco Brucker.



Celovčani so se v pretekli sezoni lige Ebel odrezali veliko bolje. Klonili so šele v finalu proti Dunaju.