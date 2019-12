Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Olimpije so v petek visoko, s 7:0, odpravili Jeseničane. "Ni bilo tako lahko, kot morda kaže rezultat;" pravi strelec dveh zadetkov Gal Koren. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Za nami je super tekma, 60 minut smo igrali res dober hokej. Ni bilo tako lahko, kot morda kaže rezultat," je bil po nenadejano visoki petkovi zmagi HK SŽ Olimpija (7:0) nad HDD Sij Acroni Jesenice zadovoljen strelec dveh zadetkov zmajev Gal Koren, kapetan železarjev Andrej Tavželj pa je znova razočaran stopil pred sedmo silo: "Igrala je samo ena ekipa, ni bilo ne energije, ne želje, ne ničesar. Ne znam reči kaj drugega kot to, da nam je zelo žal."

Petkov derbi med največjima slovenskima hokejskima tekmecema je postregel s popolno prevlado ljubljanskega tabora, ki se je končala s sedmimi zadetki v jeseniški mreži, medtem ko je Žan Us na drugi strani zaklenil svoja vrata.

"Za nami je super tekma, 60 minut smo igrali res dober hokej. Ni bilo tako lahko, kot morda kaže rezultat. Zmago smo si prigarali. Na koncu smo ostali zbrani in držali ničlo. Vsaka tekma, vsaka zmaga je pomembna, zmaga proti Jesenicam je pa vedno nekaj posebnega. Nam so se nekatere stvari sestavile, kar je morda malo zlomilo tekmo," je po sedmici razlagal strelec dveh zadetkov Gal Koren, zadovoljen z opravljenim med dvotedenskim tekmovalnim premorom, s katerega so se z zmaji vrnili pred dnevi: "V času premora smo trdo delali, na koncu se je pokazalo, da se je bilo res vredno potruditi, narediti kakšen trening več, tako da se je majhen preskok kar poznal."

Fotogalerija s tekme (foto: Peter Podobnik/Sportida)

Naredili, kar so hoteli

Olimpija se je z novo zmago spet vrnila na vrh Alpske lige, s tremi točkami pa so si zmaji zagotovili tudi najboljše izhodišče po rednem delu državnega prvenstva. "Izpolnili smo cilj, naredili, kar smo hoteli. Če imaš na koncu tisto eno dodatno tekmo doma, če se zgodi, je prednost domačega igrišča super."

Trener Olimpije Gregor Polončič po zmagi:

Igrala je le ena ekipa

"Igrala je le ena ekipa," je bil razočaran kapetan Andrej Tavželj. Foto: Peter Podobnik/Sportida Veselje na eni strani Podmežakle, na drugi pa znova turobno ozračje. Tako enosmernega derbija rdečih in zelenih že dolgo nismo videli, tudi kapetan Jesenic Andrej Tavželj ne.

"Malo derbijev s takšno premočjo tekmeca sem odigral. Igrala je samo ena ekipa, ni bilo ne energije, ne želje, ne ničesar. Ne znam reči kaj drugega kot to, da nam je zelo žal. Zaslužena zmaga Olimpije. Težko je najti eno stvar v tekmi, da bi lahko rekli, da je bila pozitivna. Vsi smo si želeli, da bi prekinili ta niz doma na Jesenicah in da bi lahko dali navijačem lepo popotnico pred prazniki, a se je na žalost izšlo drugače."

Andrej Tavželj o porazu:

Samozavesti ni

Železarjem pred derbijem nikakor ni pomagal torkov boleč poraz proti Salzburgu. Takrat so 11 sekund pred koncem vodili za zadetek, nato pa izgubili v podaljšku. Podoben scenarij se je hokejistom v rdečih dresih v tej sezoni pripetil že nemalokrat. "Še vedno se vračam k torkovi tekmi, vsemu dogajanju po njej. Izgubili smo samozavest, ki jo je treba dobiti nazaj. Danes je nismo, ker si nismo dali niti priložnosti, ker nismo imeli prave energije. Manjkalo nam je vse. Olimpija je igrala, mi pa smo bili le udeleženci te tekme. Razočaran sem," je torkove težke trenutke podoživel izkušeni branilec, ki za nov hud udarec ni želel kriviti kratke klopi. Jeseničanom je zaradi poškodb in dvojnih licenc manjkalo okoli šest igralcev.

"Nesmiselno je v tem iskati izgovore. Položaj je bil, kakršen je bil. Samo upam, da se bomo hitro zbrali in poskušali ostati čim bolj pozitivni, čeprav je težko, a le tako bomo lahko šli naprej."

Trener Jesenic Mitja Šivic po porazu:

Ostati pozitiven, čeprav je težko

Zbrati se bo treba res hitro, saj jih nova tekma čaka že zvečer na Dunaju. "Treba bo pokazati značaj, to je dejstvo, najti energijo, nekaj bo treba dati ven, da bomo lahko zmagali na Dunaju, ker potrebujemo vse mogoče točke. Ujeli smo se v nek začaran krog, ko pravzaprav odigraš dobro tekmo, pa izgubiš na način, kot si prej že petkrat, in se vse, kar je bilo dobrega, v sekundi pozabi. Potem razmišljaš le še o tem, kako si izgubil ..."

Tudi Ljubljančani bodo na delu zvečer, ob 19.30 bodo gostili Asiago.

