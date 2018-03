Eden želel šov, drugi z drugačnim pogledom: Provokacije ne spadajo v šport

Po zmagi Jesenic s 6:0 nad Olimpijo in uvrstitvi v polfinale Alpske lige

"Vesel sem, da smo končali tako hitro. S tem smo si kupili kar nekaj časa za razmislek, taktiko in tudi počitek," je po ekspresnem napredovanju Jesenic v polfinale Alpske lige brez poraza dejal njihov trener Gaber Glavič, ljubljanski Jure Vnuk pa je po izpadu iz tekmovanja čestital nasprotnikom. Priznal jim je premoč tako v drsalni kot tudi taktični predstavi in dodal, da so bile nekatere provokacije med serijo le del šova.

Jeseničani so v četrtfinalu Alpske lige s 4:0 v zmagah odpravili Olimpijo in se zanesljivo uvrstili v polfinale tekmovanje, ki se bo začel 22. marca. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Če sta se prva in druga četrtfinalna tekma med največjima slovenskima hokejskima tekmecema končali zgolj z zadetkom razlike, je bila zgodba na tretji in četrti tekmi povsem drugačna. Hokejisti Jesenic so v torek v Tivoliju namreč ponovili vajo s sobotne domače tekme (5:0), dodali zadetek in brez poraza napredovali v polfinale Alpske lige, Olimpija pa je končala nastope v tem tekmovanju.

Železarje zdaj čaka priprava na polfinale lige, ki se bo začel 22. marca, zmaje pa enomesečni "počitek". Med tem se bodo pripravljali na finale državnega prvenstva, v katerem se bosta že tradicionalno spet srečali gorenjska in ljubljanska ekipa.

Začeli drugače, na koncu so se vrnili k staremu sistemu

Ko so se v drugem delu serije vrnili k staremu sistemu igre, Olimpija na dveh tekmah ni dosegla niti zadetka, Jeseničani pa kar 11. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Zdaj, ko je konec serije, lahko povem, da je šlo pri prvih dveh tekmah za taktično preizkušanje, na tretji in četrti pa smo se vrnili k slogu igre, ki smo ga imeli vso sezono. Fante sem že pred serijo opozoril, da bomo poskušali nekako drugače in da se še vedno lahko vrnemo," je po ekspresnem napredovanju vzroke za razlike v igri med prvo in drugo polovico serije poiskal trener Jesenic Gaber Glavič. Njegovo moštvo je tako drsalno kot taktično delovalo na precej višji ravni od Olimpijinega.

Eden glavnih izzivov pred torkovo tekmo je bil za 40-letnika motiviranje varovancev, ki so vodili že s 3:0 v zmagah. "To je bil glavni izziv. Fantje so bili seveda motivirani, a zelo težko je serijo končati. Prvi zadetek nam je samo olajšal delo, odlična poteza Adisa (Alagića, op. a.) in zadetek Logarja. Vesel sem, da smo končali tako hitro," je bil zadovoljen nekdanji reprezentančni vratar, ki se mu je Olimpija v izločilnih bojih "zdela igralsko zagotovo močnejša kot v rednem delu, a v celoti je bila enaka, na kar kažejo precej podobni rezultati".

Vnuk želel šov, Glavič: Provokacije na spadajo v šport "Provokacije ne spadajo v noben šport, kaj šele v hokej. Ljudje imamo različne značaje, a mislim, da take stvari niso primerne za resnega trenerja. Morda pa je s tem res naredil tudi nekaj šova, kar je konec koncev dobro." Foto: Vid Ponikvar Trener Olimpije Jure Vnuk je po koncu tekmovanja v Alpski ligi dejal, da so bile nekatere njegove provokacije med serijo "le del šova, del tega, da smo pokazali, da se nismo predali". Glavič je dodal, da zanj provokacije nimajo prostora v športu. "Ne spadajo v noben šport, kaj šele v hokej. Večkrat sem že povedal, da so pravila jasna, treba jim je slediti. Ne le na klopi, pač pa tudi v procesu treninga. In to vsakodnevno, če želiš igrati moderen hokej. Ljudje imamo različne značaje, a mislim, da take stvari niso primerne za resnega trenerja. Morda pa je s tem res naredil tudi nekaj šova, kar je konec koncev dobro."

Kupili so si čas za razmislek, taktiko, (nekateri tudi) počitek

Jeseničani imajo zdaj dober teden časa, da se pripravijo na polfinale Alpske lige, v katerem jih je lani izločil poznejši podprvak Asiago. Nekateri igralci bodo dobili dan, dva počitka, zajeten del mlajše falange pa bo že v četrtek pomagal železarjem do 20 let v polfinalu lige EBYSL. Jeseniški navijači so Tivoli spet obiskali v velikem številu in bili bučen dodaten igralec svojega moštva, Olimpijini hokejisti, pa čeprav na domačem terenu, pa niso bili deležni glasne podpore ... "Na žalost naš klub nima pravih navijačev. Nekaj privržencev sicer je, a takih, kot jih imajo Jesenice, Olimpija nima, pa čeprav me niso preveč navdušili (naposlušal se je zbadljivk na svoj račun, op. a.)," je o navijačih dejal trener Olimpije Vnuk. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Osem igralcev ali več bo že v četrtek igralo na tekmi proti Beljaku, ki bo zelo težka. Že na začetku sezone sem povedal, da bomo igrali tako, saj me zanima celoten jeseniški hokej, ne le člani. Je pa to zagotovo težje, kot če ne bi igrali, a vzamem v zakup," je razmišljal Glavič in pogledal proti mogočemu tekmecu v polfinalu Alpske lige (aktualni prvak Ritten v zmagah vodi 3:1).

"Vsekakor ne gremo v polfinale, da bi izgubili. Najverjetneje bomo za nasprotnika dobili lanskega zmagovalca lige Ritten. Če bodo oni, bo to povsem drugačna ekipa. Starejša, izkušenejša. Prva tekma bo zelo pomembna. Od tam bomo videli, kako naprej. Proti Olimpiji smo si z zmago s 4:0 pridobili in kupili kar nekaj časa za razmislek, taktiko in tudi počitek."

Dokazali, kako kakovostni so

Trener zmajev Jure Vnuk je priznal, da Jeseničanom niso bili kos v mnogo pogledih. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Na drugi strani tivolskega hodnika razlogov za veselje ni bilo, so pa Ljubljančani po hitrem izpadu športno čestitali tekmecu. "Jeseničani so zasluženo zmagali, pokazali so, da so res kakovostna ekipa. Iskreno jim želim veliko sreče v polfinalu. Če bodo nadaljevali tako igro, sem prepričan, da lahko pridejo tudi skozi polfinale in osvojijo ligo," je gorenjsko ekipo pohvalil Vnuk in priznal premoč.

"Poskušali smo marsikaj, da bi bili čim bolj dostojni nasprotniki, a smo naleteli na res močne Jesenice. So izredno disciplinirani, ne delajo skoraj nič napak, tako drsalno kot taktično so dobro pripravljeni, pa tudi zelo dobrega vratarja imajo. Nam ga v dveh tekmah ni uspelo premagati. Zagotovo nam je manjkal zadetek. Če ga na dveh tekmah ne daš, ne moreš pričakovati, da boš zmagal. Tudi prejeli smo jih veliko preveč," je ljubljanski trener našteval prvine, v katerih niso bili na ravni nasprotnika.

Fotogalerija četrte tekme skozi objektiv Žige Zupana/Sportida

1 / 38 2 / 38 3 / 38 4 / 38 5 / 38 6 / 38 7 / 38 8 / 38 9 / 38 10 / 38 11 / 38 12 / 38 13 / 38 14 / 38 15 / 38 16 / 38 17 / 38 18 / 38 19 / 38 20 / 38 21 / 38 22 / 38 23 / 38 24 / 38 25 / 38 26 / 38 27 / 38 28 / 38 29 / 38 30 / 38 31 / 38 32 / 38 33 / 38 34 / 38 35 / 38 36 / 38 37 / 38 38 / 38

Pričakoval je več

Vnuk, ki je trenersko vlogo pri Olimpiji prevzel sredi januarja, ni skrival, da je pričakoval boljše predstave svojih fantov: "Potrudil sem se, da bi prikazali čim boljši hokej, na žalost se ni izšlo. Morali bomo še veliko trenirati in se potem predstaviti v boljši obliki. Malo sem razočaran nad našimi igrami, pričakoval sem malo več. Upam, da bom s to ekipo ostal in da bom pokazal, da znam voditi moštvo v tej ligi."

Med premorom ne bo lahko

Olimpijo zdaj čaka še en dolg premor. Enega je večina članov že prestala med olimpijskimi igrami, zdaj prihaja še drugi. Finale državnega prvenstva se namreč nadaljuje šele sredi aprila, a ekipi ne bo pomagal prvi vratar Robert Kristan, za katerega je sezona zaradi poškodbe kolena končana. Vnuk ne beži pred dejstvom, da bo to novo zahtevno obdobje brez tekem, med katerim bo poskušal držati visoko raven motivacije za treninge.

Olimpija bo imela zdaj mesec dni premora. Sredi aprila se bo v finalu državnega prvenstva zoperstavila železarjem. "Takšni premori niso lahki, pa tudi zelo malo stvari se v tem času lahko naredi," pravi Vnuk. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"V mesecu dni se bomo poskušali čim bolje pripraviti, da bomo dostojen nasprotnik. Bo pa zelo težko, takšni premori niso lahki, pa tudi zelo malo stvari se v tem času lahko naredi. Tisto osnovno pripravljenost moraš loviti poleti. Drsali bomo, poskušali seveda čim bolje trenirati, da bomo dostojen nasprotnik. Še vedno lahko presenetimo. Puške v koruzo ne bomo metali. Zdaj nas čaka nekaj dni počitka, nato se bomo zbrali in začeli trdo delati."