Železarji po metli: Ni bilo tako preprosto. Olimpija razkrila, da je za zmaja sezone konec.

Alpska liga, četrtfinale, 4. tekme

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenic so na četrti tekmi četrtfinala Alpske lige s 6:0 povozili HK SŽ Olimpija in se s 4:0 v zmagah uvrstili v polfinale tekmovanja in končali sezono Olimpije v Alpski ligi. Zmaje čaka enomesečni premor pred finalom državnega prvenstva, v katerem se bodo spet srečali z največjimi tekmeci z Gorenjske. V tem pa ne bo branil prvi vratar Olimpije Robert Kristan, ki je zaradi poškodbe že končal sezono.

Za železarje se je tekma začela odlično, že v peti minuti so povedli z 1:0 in to z igralcem manj na ledu. Po napaki Ljubljančanov v svoji napadalni tretjini sta do ploščka prišla Adis Alagić in Miha Logar, se pred vratarjem zmajev znašla sama in Tilna Spreitzerja, menjava zanj je bil 17-letni Val Usnik, jima ni bilo težko ukaniti. Prvi gol na tekmi je zabil Logar.

Za Kristana je konec Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Izkušenega vratarja Roberta Kristana zaradi poškodbe kolena, težave je imel že vso sezono, ni bilo v postavi Ljubljančanov. Po koncu serije je trener zmajev Jure Vnuk povedal, da so poskušali poškodbo sanirati, a jim ni uspelo, tako da je za 34-letnika, najbolj zveneče ime v ljubljanski vrsti, tekmovalnega obdobja konec. "Gre za staro poškodbo. Pred mediji smo jo malce skrival, saj smo jo želeli sanirati, a ni šlo. Robert nam je želel na vsak način pomagati, za kar sem mu zelo hvaležen, ampak ne more braniti, tako da jo bo treba sanirati. Sicer nisem zdravnik, a Robi bo moral to operirati oziroma nekako sanirati in se nato čim bolje pripraviti na prihodnjo sezono," pravi 43-letni trener Olimpije.

Zadetek za zadetkom, Saunders še drugič z ničlo

Clarke Saunders na zadnjih dveh tekmah proti Olimpiji ni prejel zadetka. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V 33. minuti, ob igralcu več na ledu, so železarji podvojili vodstvo. Po hitri akciji je ljubljanskim branilcem ušel Luka Kalan in zabil za 2:0. Še preden so Ljubljančani prišli do sape, je na semaforju že pisalo 3:0. Z modre črte je v 35. minuti močan strel sprožil David Planko.

V zadnjih 20 minutah igre so se Ljubljančani povsem osredotočili na napad, luknje v njihovi obrambi pa sta izkoristila Markus Piispanen, ki je v 47. minuti povišal na 4:0 in Aleksandar Magovac, ki je v 49. minuti zabil še peti gol za Jesenice. V 53. minuti je zbranost zmajem spet padla, svoj drugi gol na tekmi pa je zabil finski ostrostrelec Piispanen.

Jeseniški vratar je na drugi zaporedni tekmi ohranil mrežo nedotaknjeno (Gorenjci so na zadnjih dveh obračunih slavili s kar 11:0).

Dober teden za pripravo na polfinale

Železarji so se tako brez izgubljene tekme prebili do polfinala Alpske lige, ki se bo začel 22. marca. Kot kaže, se bodo za finale bojevali z aktualnim prvakom tekmovanja Rittnom.

Že v četrtek se bo Gorenjskem začela tudi polfinala serija lige EBYSL, v kateri bodo mladi Jeseničani za finale palice prekrižali z Beljakom. V tem boju jim bo lahko po uvrstitvi v polfinale Alpske lige pomagal tudi zajeten del članske ekipe, ki je med sezono igral na dveh frontah – članski in mladinski. Andrej Tavželj je kljub ekspresnemu koncu serije poudaril, da ni bilo tako preprosto, kot je bilo morda videti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ni bilo tako preprosto, kot je bilo morda videti

"Morda je bila serija videti preprosta, a ni bila, vključno z današnjo tekmo. Olimpija je začela zelo organizirano, v prvi tretjini je imela kar pobudo. Mi smo zdržali, zadeli ob igralcu manj, potem pa kot bi se ob zvišanju zaostanka vdali v usodo. Po tistem rezultatu 3:0 tudi na ledu ni bilo več čutiti energije, ki je bila z nami v vsej seriji. Res je, da smo jo končali s 4:0 v zmagah, a ponavljam, da ni bilo lahko. Kar smo si po tihem želeli (hitro napredovanje, op. a.), smo uresničili. Zdaj imamo čas, da se pripravimo na naslednjo serijo, ki bo zagotovo veliko težja, kot je bila ta zdaj," je po uvrstitvi v polfinale Alpske lige razmišljal kapetan železarjev Andrej Tavželj.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ta bo imel zdaj osem dni časa, da se bo s soigralci pripravil na polfinale.

"Kljub zaostanku z 0:3 v zmagah smo še vedno imeli željo. Če pogledamo prvo tretjino, smo mi igrali, oni so pač dosegli zadetek po naši napaki, ampak smo mi imeli vseskozi pobudo. V drugi tretjini nam je nato spet malo upadla koncentracija, pa smo spet prejeli zadetke in končalo se je s porazom. V vsej seriji je manjkala predvsem povezanost med nami. Ko ni šlo, je morda vsak želel nekaj več narediti sam. Takrat pa se lahko vse podre. Biti moramo bolj povezani," je po koncu četrtfinalne serije dejal kapetan Olimpije Matic Kralj.

Fotogalerija skozi objektiv Žige Zupana/Sportida

1 / 38 2 / 38 3 / 38 4 / 38 5 / 38 6 / 38 7 / 38 8 / 38 9 / 38 10 / 38 11 / 38 12 / 38 13 / 38 14 / 38 15 / 38 16 / 38 17 / 38 18 / 38 19 / 38 20 / 38 21 / 38 22 / 38 23 / 38 24 / 38 25 / 38 26 / 38 27 / 38 28 / 38 29 / 38 30 / 38 31 / 38 32 / 38 33 / 38 34 / 38 35 / 38 36 / 38 37 / 38 38 / 38

Aprila novo snidenje za državno zvezdico Slovenska predstavnika se bosta udarila tudi aprila v finalu državnega prvenstva. Foto: Vid Ponikvar Jeseničani in Ljubljančani se bodo aprila srečali še v finalu državnega prvenstva, tako da derbijev do konca sezone ne bo manjkalo. Če bodo železarji zaigrali v finalu Alpske lige, so na Hokejski zvezi Slovenije predvideli, da se finale DP začne 16. aprila in da ga bodo igrali po sistemu na dve zmagi (maksimalno število tekem 3). Če v finalu Alpske lige ne bo slovenskega predstavnika, je začetek finala DP predviden za 12. aprila. V tem primeru bodo igrali na tri zmage (največje število tekem 5). V vsakem primeru bo slovenski prvak znan najpozneje 20. aprila. Dva dni pozneje se začne svetovno prvenstvo skupine B, na katerem bi sicer lahko videli tudi nekatere hokejiste iz omenjenih klubov.

Tudi Asiago v polfinale, Pancetovi izenačili

Polfinale so si že zagotovili tudi člani Asiaga, ki so Vipiteno Iva Jana in Jureta Sotlarja odpihnili s 4:0 v zmagah. Eric Pance je z Val Pusterio po podaljšku ugnal Feldkirch, tako da je izid v zmagah poravnan na 2:2.

V ponedeljek sta četrto tekmo odigrala aktualni prvak Ritten in druga ekipa Salzburga. Italijani so povedli s 3:1 v zmagah.