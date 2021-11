Slovaki razkrivajo več podrobnosti o tragediji bratislavskega kluba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po tragediji v klubu iClinic Bratislava Capitals ter slovaški prošnji po predčasnem koncu sezone in vrnitvi v tekmovanje prihodnje leto uradnega odziva vodstva tekmovanja še ni. Danes se bo sestala posebna komisija lige IceHL in razpravljala o primeru Bratislave. Medtem so slovaški mediji poročali, da je nekdanji direktor in podpredsednik kluba Dušan Pašek pred samomorom napisal poslovilno pismo, v katerem je prevzel odgovornost za smrt Borisa Sadeckega, ta se že pred sezono ni počutil najbolje.

Za slovaškim hokejskim klubom iClinic Bratislava Capitals je travmatičen mesec dni. Ob koncu oktobra se je njihov napadalec Boris Sadecky zgrudil na tekmi lige IceHL v Dornbirnu, od koder so ga prepeljali v bolnišnico, tam je nekaj dni zatem umrl. Kot je pozneje sporočila njegova družina, je umrl zaradi blažjega vnetja srčne mišice, ki je povzročilo srčni zastoj.

Dva dneva po prezgodnji smrti komaj 24-letnega hokejista je iz Bratislave prišla nova pretresljiva informacija, življenje si je vzel direktor in podpredsednik kluba Dušan Pašek mlajši. Kaj hitro so se pojavile govorice, da se je 36-letnik čutil odgovornega za smrt hokejista, dva tedna pozneje je slovaški medij Pravda poročal, da je Pašek v poslovilnem pismu prevzel odgovornost za smrt mladega hokejista in sebe označil za glavnega krivca.

Že na začetku sezone se ni počutil najbolje Sadecky je Pašku omenil slabo počutje, a ta njegovih besed ni vzel dovolj resno. Foto: Guliverimage

Sadecky se že v začetku sezone ni počutil najbolje, o tem se je posvetoval s Paškom in ga povprašal, ali bi moral na zdravniške preglede. To bi pomenilo, da bi bil nekaj časa odsoten z ledenih ploskev. Pašek mlajši mu je dejal, naj igra, Sadecky pa po pisanju slovaškega medija po tem pogovoru ni prestal nobenih dodatnih zdravniških pregledov. Umrl je mesec in pol po začetku sezone.

Priča, ki je bila po smrti Sadeckega v stiku s Paškom ml., pravi, da ga je tragedija močno pretresla, tako zelo, da se je obesil.

Konec tedna zadnji uradni skupni trening

Šok ob izgubi dveh svojih članov je bil za slovaški klub prevelik, na vodstvo lige IceHL so zapisali, da ekipa ne bo zmožna skupaj izpeljati sezone, da to končujejo predčasno in da se želijo v tekmovanje vrniti prihodnje leto.

Zadnji uradni skupni trening:

Posledný oficiálny tréning hokejistov Bratislava Capitals. pic.twitter.com/OHjrowtMEV — Tomáš Prokop (@Lewysko) November 14, 2021

Predsednik Ivo Đurković se je konec preteklega tedna trenerju Petru Draisaitlu in hokejistom, ki so še ostali v Bratislavi, pridružil na zadnjem uradnem skupnem treningu. "Želel sem se posloviti od igralcev, se zahvaliti ekipi. Prihodnje leto bomo nazaj, hokej mora živeti naprej, tudi za Borisa in Dušana," je dejal v pogovoru s tamkajšnjimi novinarji.

Posebna komisija lige IceHL naj bi danes obravnavala primer Bratislave. Foto: Sportida

Sestanek komisije

Ali se bodo prihodnjo sezono res lahko vrnili, še ni uradno. Po predsednikovih besedah naj bi bili klubi naklonjeni vrnitvi Bratislave. A nič še ni uradno. Kot poroča Kleine Zeitung, se bo danes sestala posebna komisija lige IceHL in obravnavala primer slovaškega kluba. Interni akti in pravila lige niso predvidevali takšne tragedije.

Medtem je kar nekaj igralcev Bratislave že našlo nove klube, dva bosta igrala med finsko elito, eden v Alpski ligi, večina v slovaški Extraligi.