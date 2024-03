KAC za prvo zmago nadigral Pustertal, težje delo za Bolzano

V hokejski ligi ICE se je začel polfinale, v katerem igrajo na štiri zmage. Prvi par je ponovitev lanskega finala med branilcem naslova Salzburgom in Bolzanom. Torkovo prvo tekmo je italijanski klub dobil z 2:0. V drugem pa se merita KAC, ki je redni del končal na prvem mestu, in Pustertal, ki je bil po rednem delu osmi. Celovčani so prvo tekmo odločili že po dveh tretjinah, ko so vodili s 5:0. Končni rezultat 7:1.