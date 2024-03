Krvnik Olimpije kot zadnji v polfinale lige Ice

V hokejski ligi ICEHL so znani vsi udeleženci polfinala. V zadnji četrtfinalni seriji, ki je edina zahtevala sedem tekem, je danes napredoval Pustertal po zmagi s 4:1 proti Fehervarju. Že pred tem so si polfinale zagotovili celovški KAC, Bolzano in Salzburg. Slovenski predstavnik SŽ Olimpija je nastope končal v kvalifikacijah za končnico.