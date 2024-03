Celovčani povedli z 2:0, Salzburžani izenačili

Celovec je na prvi tekmi Bolzano nadigral s 7:1. Po prvi tretjini druge se je zdelo, da se to lahko ponovi, saj so jo Korošci dobili s 3:0. Jan Muršak je podal za prvi gol. Nadaljevanje dvoboja je bilo vendarle bolj izenačeno, v tretji tretjini so Južnotirolci prišli do znižanja na 2:3. V zadnji minuti so poskušali še brez vratarja, a neuspešno. Dobili so gol. KAC je zmagal s 4:2 in povedel v seriji z 2:0.

Liga Ice, polfinale, drugi tekmi:

Petek, 22. marec: