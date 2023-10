Olimpija proti vodilnim lovi prvo domačo IceHL zmago po lanskem decembru

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo ob 19.15 gostili vodilno ekipo IceHL Salzburg, ki brani naslov prvaka. Salzburžani so na vseh sedmih tekmah sezone vknjižili vsaj točko, na računu imajo šest zmag in le en poraz. Sedma Olimpija je štirikrat zmagala in trikrat izgubila. Vse zmage je vknjižila v gosteh, vse poraze pa v Tivoliju, kjer v sklopu IceHL ni zmagala že več kot deset mesecev. Zadnja domača IceHL zmaga Ljubljančanov sega v 2. december 2022. Vstop na tekmo bo za nežnejši spol prost.

Ljubljansko moštvo je v zadnjih dneh potegnilo kar nekaj kadrovskih potez. Po manj kot mesecu dni od začetka IceHL se je od kluba poslovil ameriški branilec Will Cullen, v napad sprva na preizkušnjo prihaja Finec Ville Leskinen, pridružil pa se mu je tudi 21-letni napadalec Jure Povše.

Olimpija bo igrala osmo tekmo nove sezone IceHL, četrto domačo. In iskala prvo domačo zmago sezone. Še več, prvo domačo zmago v tem tekmovanju po 2. decembru lani, ko je v Tivoliju premagala Pustertal.

Naloga bo vse prej kot lahka, v Tivoliju gostuje branilec naslova in trenutno vodilna ekipa lige Salzburg. Rdeči biki so na sedmih tekmah šestkrat zmagali, izgubili pa po podaljšku z Innsbruckom.

"Igrajo na polno vseh 60 minut, delajo malo napak"

Aljaž Predan Salzburg dobro pozna. Tam se je kalil zadnjih osem sezon. Foto: HKO/Domen Jančič

"Vedno gremo na zmago. Pričakujemo, da bo Salzburg igral na polno vseh 60 minut. Videli smo, da lahko premagamo tudi Pustertal (trenutno druga ekipa, Olimpija ga je premagala kot prva v sezoni, op. a.). Pustertal in Salzburg sta po mojem mnenju top ekipi. V tekmo gremo samozavestno, da ujamemo prvo zmago v letošnji sezoni. Njihova največja nevarnost je, da ne delajo veliko napak in da garajo vso tekmo, mi se moramo temu prilagoditi, tudi mi moramo delati vseh 60 minut. tega smo sposobni, to smo letos že pokazali," je pred srečanjem v klubski mikrofon dejal Aljaž Predan, ki se je vse od sezone 2015/16 do letošnje sezone kalil prav v Salzburgu.

Srečanje se bo začelo ob 19.15. Nežnejši spol si bo srečanje lahko ogledal brezplačno.

Po večernem dvoboju bo Olimpija znova na delu v nedeljo, ko bo gostovala v Szekesfehervarju.