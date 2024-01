Olimpija zanje to sezono še ni našla recepta: Ukvarjati se moramo sami s sabo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so se z zadnjo serijo štirih zmag utrdili na mestih, ki zagotavljajo dodatne boje za končnico, prav tako pa imajo še vedno možnosti za šesterico, ki si po rednem delu že zagotovi četrtfinale. Da bi tako ostalo, bo treba zvečer (19.15) v Tivoliju premagati neugodnega tekmeca Vorarlberg Pioneers. Moštvi sta se v tej sezoni srečali trikrat, vselej so zmagali Avstrijci, za katere igra slovenski napadalec Luka Maver. Bodo tokrat zeleno-beli, ki so na lestvici mesto in deset točk pred večernim gostom, našli recept za Predarlčane in zmagali petič zapored? Olimpija bo po današnjem srečanju znova na delu že v soboto, ko bo gostila še Innsbruck.

Slab mesec je do konca rednega dela IceHL, po katerem si bo prvih šest ekip že zagotovilo četrtfinalno vstopnico, moštva na mestih med 7. in 10. se bodo uvrstila v dodatne boje za preostali dve proti mesti, za preostale tri kolektive pa bo sezone v tem tekmovanju konec.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so se po zadnjem uspešnem rezultatskem nizu zasidrali na devetem mestu in zmanjšali zaostanek za šestim mestom. Na tem je trenutno Linz, ki ima sedem točk prednosti pred Ljubljančani. Ti bodo danes in v soboto v 24 urah odigrali dve domači srečanji. Zvečer v Tivoli prihaja desetouvrščeni Pioneers Vorarlberg, ki ima na računu deset točk manj od varovancev Upija Karhule, a je zanje v tej sezoni še nerešljiva uganka.

Neugoden nasprotnik, ki išče protinapade

Avstrijska zasedba je Olimpijo premagala na vseh treh medsebojnih dvobojih, in to precej visoko, na prvi tekmi s kar 7:1, na drugi s 6:2, ob zadnjem decembrskem srečanju pa s 5:2.

"Gre pa za zelo neugodnega nasprotnika, ki išče protinapade, malo "pogoljufajo", a vse bomo dali od sebe, da jih tokrat premagamo." Foto: www.alesfevzer.com

"Očitno je, da nam tekmec ne ustreza. A ukvarjati se moramo sami s seboj. Gremo tekmo za tekmo, cilj so zagotovo tri točke tudi v petek. Gre pa za zelo neugodnega nasprotnika, ki išče protinapade, malo 'pogoljufajo', a vse bomo dali od sebe, da jih tokrat premagamo," je pred srečanjem v klubski mikrofon dejal kapetan Žiga Pavlin in se dotaknil še stanja na lestvici: "Imamo lepo zalogo točk pred ekipami, ki so na lestvici za nami. Vsi si želimo igrati v končnici, tudi hokej je bolj agresiven. Ni kaj, na ledu ni prijateljev, a ostajamo zavezani fair-playu. Nekaj stvari v igri moramo še popraviti."

Nik Simšič pred Vorarlbergom:

Že v soboto nad Innsbruck

Zmaji prav veliko časa za regeneracijo po večerni tekmi ne bodo imeli, saj bodo že v soboto ob 18. uri pričakali še enega tekmeca v boju za končnico. Gostili bodo Innsbruck, ki danes gostuje pri vodilnem Celovcu (Jan Muršak, Luka Gomboc).

Beljak (Blaž Tomaževič, Robert Sabolič) se bo tretjemu zaporednemu porazu poskušal izogniti doma proti Gradcu (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc), Asiago v dvoboju začelja gosti Dunaj (Rok Tičar), Pustertal pa pričakuje Linz.

Liga ICE Petek, 26. januar

Lestvica

