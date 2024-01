Olimpija trojček domačih tekem odpira proti sosedom na lestvici

Ljubljanskemu moštvu gre v zadnjih tednih odlično, na devetih tekmah so sedemkrat zmagali in dvakrat izgubili. S tem so se močno utrdili na mestih (med sedmim in desetim), ki po koncu rednega dela (23. februar) prinašajo dodatne boje za končnico. Prav tako še niso odpisani za prvo šesterico, ki si po rednem delu že zagotovi četrtfinalno vstopnico. Trenutno šesti Linz ima sedem točk več od Olimpije.

Ta bo po tednu gostovanj prihodnje dni preživela v domačem Tivoliju, kjer bo odigrala kar tri tekme IceHL. Prvo zvečer ob 19.15, ko v Ljubljano prihaja Pustertal. Italijansko moštvo je na lestvici mesto pred zeleno-belimi, na računu ima šest točk več.

Ekipi sta se v tej sezoni pomerili trikrat. Na prvih dveh tekmah je slavila Olimpija (4:2, 6.3), na zadnji pred dvema tednoma pa so na Južnem Tirolskem s 6:3 zmagali domačini.

"Tako Pustertal kot mi se borimo za svoje mesto v končnici, bodisi za mesta v dodatnih kvalifikacijah ali med prvimi šestimi, zato se nam obeta zelo napeta tekma, vsi si želimo zmage. Vemo, kako se je nazadnje končalo v Brunicu, nismo bili 100-odstotni in to se nam je maščevalo. Moramo ostati zbrani celih 60 minut," pred srečanjem pravi Žiga Pance.

Varovancem Upija Karhule gre v zadnjem času rezultatsko odlično. Foto: Domen Jančič/HK SŽ Olimpija

Varovanci Upija Karhule bodo v tekmo vstopili s popotnico treh zaporednih zmag. V nizu so premagali lanskega finalista Bolzano, nato pa vknjižili dve pomembni zmagi proti moštvom (Asiago, Gradec) z dna lestvice in jim še ušli. Italijanski gostje so pretekli konec tedna premagali Beljak in Dunaj, v Tivoli prihajajo po tretjo zaporedno zmago.

Olimpijo po večerni tekmi čakata dve tekmi v dobrem dnevu, v petek bo gostil Pioneers Vorarlberg (Luka Maver), v soboto pa še Innsbruck.

Vodilni nad Asiago

Vodilni Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) gosti Asiago, drugi Fehervar (Anže Kuralt) bo pričakal Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič), prvaki iz Salzburga gostujejo v Linzu, Innsbruck gosti Bolzano, Dunaj (Rok Tičar) pa v dvoboju začelja pričakuje Gradec (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc).

Liga ICE Torek, 23. januar

Lestvica

